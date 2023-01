Binnenkort opnieuw plaats voor blote borsten op Facebook en Instagram? Adviesraad zet licht op groen

Een groep academici, politici en journalisten die het bedrijf Meta adviseren stelden gisteren een besluit op. Conclusie? De regels rond naaktheid en seksuele activiteiten voor volwassen moeten wijzigen, zodat ze stroken met de internationale mensenrechten. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

De censuur van vrouwenborsten op Instagram en Facebook zorgt er volgens de adviesraad voor dat er een te binaire kijk is op geslacht. En dat er een te groot onderscheid is tussen het vrouwen- en mannenlichaam, want mannen mogen hun tepels wel tonen. Dat maakt ook dat de regels voor intersekse, non-binaire en transpersonen heel onduidelijk zijn. En dat is oneerlijk, klinkt het bij de raad.

Meta reageert blij te zijn met de beslissing van de adviesraad. Het bedrijf zegt dat het zijn beleid voortdurend ontwikkelt om hun platform voor elke gebruiker zo veilig mogelijk te maken. “Maar”, klinkt het, “we weten dat er meer kan worden gedaan om de LGBTQ+-gemeenschap te ondersteunen.” Meta heeft 60 dagen de tijd om publiekelijk te reageren op de aanbevelingen van het bestuur.

Een strijd van tien jaar

Dat de regels nu zouden veranderen, komt niet uit de lucht gevallen. De uitspraak volgt op de censuur door Facebook bij twee posts van een Amerikaans koppel. Het paar, een non-binair en transgender persoon, poseerde topless met de tepel bedekt. Ze vroegen aandacht voor transgezondheid. Het AI-systeem verwijderde de foto’s, waarop het koppel in beroep ging tegen die beslissing.

De geschiedenis van de online tepel gaat al zeker tien jaar terug in de tijd. Toen protesteerden moeders aan het hoofdkantoor van Facebook. Foto’s van vrouwen die borstvoeding geven werden niet toegestaan. In 2013 kwam dan de slogan en hashtag #FreeTheNipple opzetten, waar ook beroemdheden als Rihanna, Miley Cyrus en Lena Dunham zich achter schaarden.

In 2015 ontwierp Amerikaanse kunstenaar Micol Hebron stickers van mannelijke tepels, zodat vrouwelijke Instagram-gebruikers ze over hun eigen tepels konden plakken. En zo de ongelijkheid bespotten. Een recenter voorbeeld is toen de actrice Florence Pugh in een doorzichtige, felroze Valentino-jurk op de rode loper verscheen. Heisa alom, want je kon haar tepels zien. “Ik wil niemand kwetsen, maar hoe kunnen mijn tepels jou zo erg beledigen”, zei de actrice daarover.

Een voorbeeld dichter bij huis: de Vlaamse fotografe Noortje Palmers startte het Instagram-account ‘Taboob’. Daarmee stak ze in 2019 de draak met Instagram door creatief gekadreerde borsten te posten. Het account werd tot tweemaal toe verwijderd.

De vrouwentepel was met andere woorden al vaak het voorwerp van discussie, maar nu zouden Facebook en Instagram hem dan toch (eindelijk) bevrijden.