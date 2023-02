▶ ‘Bijna volledige Russische elitebrigade uitgeschakeld’ bij mijnwerkersdorpje in Donetsk: ‘Neergemaaid als in een schiettent’

Het Russische leger is bij mislukte aanvallen op het dorpje Voehledar in het zuidoosten van Oekraïne bijna zijn voltallige 155ste Marinebrigade, een groep elite-eenheden van 5.000 soldaten, kwijtgeraakt. Dat zegt een Oekraïense commandant aan Politico. Videobeelden tonen hoe de Russen zich al wekenlang vastrijden in mijnenvelden rond het dorp, met desastreuze gevolgen.

Het zijn hallucinante beelden die Oekraïense drones de laatste dagen en weken kunnen vastleggen bij Voehledar. Het kleine mijnwerkersdorpje ligt pal op het front in de provincie Donetsk waar het Russische leger een doorbraak probeert te forceren, maar voorlopig zonder veel succes.

Integendeel, het gebied ligt zo bezaaid met mijnen dat tientallen tanks en pantserwagens er al op zijn vastgelopen. Op de beelden hierboven is te zien hoe een eerste infanteriegevechtsvoertuig bij een bestorming ten oosten van het dorp op een mijn rijdt en ontploft. Die nochtans redelijk evidente waarschuwing lijkt de soldaten in de volgende voertuigen echter niet te deren: een tweede en derde pantserwagen rijden gewoon door en worden eveneens opgeblazen. Overlevende soldaten trekken zich uiteindelijk in paniek terug.

Andere beelden van de voorbije weken toonden keer op keer hetzelfde patroon. Wanneer de Russen vastlopen op de mijnenvelden, komen bovendien vaak ook de Oekraïense artillerie- en antitankeenheden in actie. Met precisiegranaten en antitankwapens kunnen die de nog resterende pantsers uitschakelen.

A closer look at more losses of Russian forces in Vuhledar. A BMP-1, BMP-2 and a T-80BV with minesweeper up front can be seen. pic.twitter.com/mXXMzxJZnh — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 7 februari 2023

Elke dag 150 tot 300 gesneuvelden

Maar ondanks de mislukkingen probeert het Russische leger al sinds januari dag na dag opnieuw door te stoten tot Voehledar. Volgens Oleksi Dmytrasjkivsky, een woordvoerder van het Oekraïense leger, zijn de Russen daarbij al bijna een volledige brigade van 5.000 man verloren doordat ze zijn omgekomen, gewond geraakt of gevangen genomen. Ook leren ze absoluut niet uit hun fouten. Per dag komen er bij de aanvalsgolven 150 tot 300 militairen om het leven, zegt Dmytrasjkivsky tegenover nieuwssite Politico.

“In een week tijd verloor de vijand 130 voertuigen, waaronder 36 tanks”, zegt Dmytrasjkivsky. Ook meerdere commandanten zouden al gesneuveld zijn. De 155ste Marinebrigade wordt beschouwd als een van de belangrijkste elite-eenheden van het Russische leger, maar moest zich vorig jaar na vijf weken ook al terugtrekken na het mislukte offensief op Kiev.

“De 155ste Marinebrigade moest al drie keer aangevuld worden met nieuwe troepen”, zegt Dmytrasjkivsky. “De eerste keer na Irpin en Boetsja (twee voorsteden van Kiev waar zwaar gevochten werd, red.). De tweede keer werden ze verslagen nabij Donetsk. En nu is bijna de volledige brigade al verwoest nabij Voehledar.” Oekraïne kreeg in oktober vorig jaar voor het eerst speciale granaten die een ‘regen' van antitankmijnen kunnen verspreiden over een gebied, iets waar het land nu dankbaar gebruik van maakt.

#Ukraine: Two Russian T-80BV tanks were taken out of action by Ukrainian AT mines in quick succession in the vicinity of Vuhledar, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/wppGOPLOoQ — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 12 februari 2023

Kritiek

De mislukte aanvallen op Voehledar leidden tot ongeloof en boosheid bij de nationalistische Russische oorlogsbloggers, die oproepen tot maatregelen tegen de verantwoordelijke commandanten voor zoveel amateurisme.

Volgens Igor Girkin, een oorlogsmisdadiger die in Nederland tot levenslang is veroordeeld voor zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 en vandaag een veelgelezen oorlogsblogger, is het Russische offensief in Voehledar door de vele verliezen al voorbij nog voor het goed en wel begonnen is door de acties van “die complete idioten van generaals die niet leren uit hun fouten”.

“De Oekraïense artillerie schiet uitzonderlijk accuraat”, zegt Girkin in een Telegram-post. “Meer dan 30 stuks gepantserde voertuigen zijn verloren gegaan. Tientallen tankbestuurders zijn omgekomen, samen met nog veel meer mariniers, special forces en gemechaniseerde infanteristen. Al die verliezen bleken van één kant te komen, de Oekraïners hoeven de aanvallers maar neer te maaien als in een schiettent.”

Ook de Oekraïense strijdkrachten deelden beelden van mislukte Russische aanvallen bij Voehledar als propagandamiddel met de tekst “Volgens Russisch minister van Defensie Sjojgoe ‘verlopen de gevechtsoperaties in Voehledar momenteel succesvol’. Zo waar.”

Ondanks de zware Russische verliezen willen de Oekraïners voorlopig echter nog geen victorie kraaien. De druk op het front blijft hoog en wordt bovendien nog elke dag opgevoerd, ook op andere plekken in het oosten. Zo dreigt de stad Bachmoet elke dag wat meer omsingeld te worden. “Ik hoop elke dag dat de wapens van onze bondgenoten sneller komen”, zegt Dmytrasjkivsky erover bij Politico. “Zo kunnen we ons niet alleen beter beschermen, maar de Russen ook eindelijk van ons grondgebied verdrijven.”