Bijna 40.000 mensen betalen Vlaamse zorgpremie niet

Fractieleider Jos D’Haese leidt daaruit af dat deze mensen die rekening niet kunnen betalen, omdat de boete, die kan oplopen tot 250 euro, pas volgt als iemand twee keer de premie niet of onvolledig betaalt. “Het gaat hier duidelijk meestal niet om mensen die dat vergeten zijn, maar over mensen die op het eind van de maand moeten kiezen tussen de energiefactuur betalen of de zorgpremie betalen.”

D’Haese wijst er ook op dat de premie, die elke Vlaming ouder dan 25 moet betalen, steeds duurder wordt. “In 2014 was dat nog maar 25 euro, vandaag bedraagt de premie al 58 euro. Als de regering deurwaarders moet inzetten om de zorg te financieren, is het duidelijk dat er iets heel grondig mis zit.”

PVDA stelt voor om de zorgbudgetten voor mensen die veel zorg nodig hebben op een andere manier te financieren. “De zorgpremie houdt amper rekening met het inkomen van de mensen”, zegt D’Haese. “De Vlaamse regering laat Fernand Huts op deze manier even veel bijdragen als Josiane die 13 euro bruto verdient als huishoudhulp.”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) wijst erop dat dankzij de zorgpremie meer dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen elke maand een tegemoetkoming voor niet-medische zorgen krijgen. “De premie gaat uit van solidariteit voor elkaar. Het gebeurt inderdaad dat mensen dit niet kunnen of willen betalen. We houden rekening met mensen die het om financiële redenen niet kunnen betalen. In dat geval kunnen zij een beroep doen op de verhoogde tegemoetkoming en is het bedrag lager.”