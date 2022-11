‘Bijltjesdag’ bij VRT: ‘Tranen bij wie een vergaderverzoek heeft gekregen’, reportagemaakster Annick Ruyts ontslagen

“Bijltjesdag bij VRT”, zo tweette VRT-journaliste Phara de Aguirre dinsdag. “In de ene gang tranen bij collega’s die een vergaderverzoek gekregen hebben, in de andere gang opluchting bij collega’s die dat niet gekregen hebben.”

De directie van de VRT stuurde maandag en dinsdag mails naar de betrokken personen met een uitnodiging voor een gesprek over hun ontslag, zo bevestigen Carlos Van Hoeymissen van ACV en Wies Descheemaeker van ACOD. De gesprekken werden dinsdag en woensdag ingepland. Beiden zeggen dat Eén en Canvas in verhouding het zwaarst getroffen worden.

Onder meer Annick Ruyts gaf op sociale media te kennen dat ze ontslagen is: “Mooi verjaardagscadeau van de VRT. Na 33 jaar...” Ruyts maakte voor de openbare omroep onder meer de reportagereeksen ‘Grenzeloze liefde’ en ‘We are from Belgium’. Haar laatste functie bij de VRT was die van eindredacteur bij het Canvas-programma ‘Alleen Elvis blijft bestaan’. Thomas Vanverveken, die dat programma presenteert, reageerde ook via Twitter: “Elk ontslag is een persoonlijk drama. Vandaag tientallen van die drama’s bij (dichte) collega’s en zelfs vrienden. Het is een gitzwarte dag voor alle VRT-medewerkers.”

Dinsdagavond waren tussen de uitzendingen pancartes te zien met een steunbetuiging voor de ontslagen personeelsleden. “We leven mee met alle collega’s die de VRT de afgelopen dagen hebben moeten verlaten”, stond erop. “Het programma dat u nu ziet was er zonder hen niet geweest.”

Bijltjesdag bij Vrt. In de ene gang tranen bij collega's die een vergaderverzoek gekregen hebben, in de andere gang opluchting bij collega's die dat niet gekregen hebben. Het cijfer 67 krijgt gezichten. Veel gezichten van fijne collega's. — Phara de Aguirre (VRT) (@PharaVrt) 29 november 2022

De raad van bestuur van de VRT keurde het transformatieplan een week geleden goed. Het aantal gedwongen ontslagen werd verminderd tot ongeveer 68, tegen een initieel aantal van 116. Woordvoerder Bob Vermeir benadrukt dat er “een ruim pakket aan ondersteunende maatregelen” is, zoals outplacement, begeleiding en indien nodig ook psychologische ondersteuning. “Maar het blijft natuurlijk een moeilijke boodschap” voor de betrokkenen.

“Het is een van de zwartste dagen in de geschiedenis van de VRT. De openbare omroep wordt in het hart en in de ziel getroffen door het ontslag van de collega’s”, zegt Descheemaeker . De vakbonden bekijken volgens hem nog of er nog acties volgen.