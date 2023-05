Biden zegt bezoek aan Australië af vanwege onderhandelingen over schuldenplafond VS

Als het schuldenplafond niet snel opgekrikt wordt, dreigt al begin juni een mogelijke wanbetaling. Bidens Democratische partij en de Republikeinen, die momenteel in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben, raken het echter niet eens over een verhoging.

Zonder akkoord staat het land een “ongekende economische en financiële storm te wachten”, aldus minister van Financiën Janet Yellen. In een brief aan het Amerikaanse Congres eerder dit jaar, sprak ze van “onherstelbare schade aan de Amerikaanse economie, het levensonderhoud van alle Amerikanen en de wereldwijde financiële stabiliteit”.

Dat zou leiden tot een val van de Amerikaanse dollar, een ontslaggolf en een versobering van de dienstverlening van de federale overheid. Ook zou het hypotheekrentes doen stijgen, wat de huizenmarkt zou schaden, aldus een artikel in de Britse krant The Guardian, dat de gevolgen van een mogelijke wanbetaling bespreekt.

‘Optimistisch’

Zo ver is het gelukkig nog niet. Donderdag vond nog een bijeenkomst plaats tussen Biden en Democratische en Republikeinse leiders in het Congres. De president erkende dat “er nog werk te doen is aan een reeks moeilijke punten”, maar toonde zich ook “optimistisch”, aldus het Witte Huis achteraf in een verklaring. Beide partijen zullen onder ogen moeten zien dat ze water bij de wijn zullen moeten doen, aldus de regering.

Eerder had Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, gesproken van vooruitgang in de gesprekken, die “productief” verlopen. Het water tussen Democraten en Republikeinen is diep. Laatstgenoemden proberen de regering namelijk te dwingen tot forse bezuinigingen.

Toch denkt McCarthy dat een akkoord nog deze week haalbaar is. Ook de Democratische meerderheidsleider in de Senaat, Chuck Schumer, sprak van positieve signalen.

Biden heeft de leiders van het Congres beloofd om tijdens zijn reis naar de G7 in Hiroshima telefonisch contact te houden en opnieuw in overleg te gaan zodra hij terug is in Washington.

Quad

Ook de Quad-bijeenkomst van de leiders van Australië, Japan, India en de Verenigde Staten in Sidney volgende week gaat niet door, zo meldt de Australische premier Anthony Albanese. Biden zou na de G7-top naar Australië vliegen voor de Quad-ontmoeting, maar dat zegt hij nu af.

Quad is een informeel bondgenootschap dat in 2007 in het leven werd geroepen om tegenwicht te bieden aan de groeiende invloed van China. De groep bestaat momenteel uit de Verenigde Staten, Japan, India en Australië. In maart kondigde Zuid-Korea aan zich bij de groep te willen aansluiten.

Albanese ontmoet volgende week mogelijk wel de Indiase premier Narendra Modi.