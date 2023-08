Biden vraagt ‘onmiddellijke vrijlating’ van afgezette president van Niger

“Ik roep op tot de onmiddellijke vrijlating van president Bazoum en zijn familie, en voor het behoud van de moeizaam bevochten democratie van Niger”, zegt Biden in een verklaring. “Op dit moeilijk moment blijven de VS aan de kant van de bevolking van Niger staan, met respect voor een partnerschap dat al decennialang geworteld is in gedeelde democratische waarden en steun voor een burgerregering.”

“De Ni­ge­re­zen hebben het recht om hun leiders te kiezen. Ze hebben zich uitgesproken in vrije en eerlijke verkiezingen en dat moet worden gerespecteerd”, aldus Biden nog.

Mohamed Bazoum met Emmanuel Macron in juni van dit jaar. Beeld AFP

Belangrijke bondgenoot

In zijn verklaring benadrukte Biden het belang van het partnerschap tussen de VS en Niger. In maart bracht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken nog een bezoek aan het land en ontmoette hij president Bazoum. “De verdediging van fundamentele democratische waarden en steun voor de constitutionele orde, gerechtigheid en het recht op vreedzame bijeenkomsten zijn essentieel voor het partnerschap tussen Niger en de Verenigde Staten”, stelt de Amerikaanse president.

Niger is een belangrijke bondgenoot van het Westen geworden, vooral van Frankrijk, dat er duizend soldaten heeft gestationeerd. De regering Biden wil meer betrokken raken bij Afrika om de groeiende invloed van China en Rusland tegen te gaan. De Verenigde Staten hebben een luchtmachtbasis in het centrum van Niger, die wordt gebruikt om met drones aanvallen uit te voeren en jihadisten in de gaten te houden.