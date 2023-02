Biden: Nog geen ‘definitieve beslissing’ over kandidatuur presidentschap in 2024

“Ik ben iemand die gelooft in het lot. Ik zou volkomen eerlijk zijn met de Amerikanen als ik zou denken dat een gezondheidsprobleem of wat dan ook me zou verhinderen om mijn werk te doen”, aldus de Amerikaanse president. Hij nodigde al wie ongerust is over zijn leeftijd opnieuw uit om hem “aan het werk te zien”.

Er worden veel vraagtekens geplaatst bij Bidens leeftijd. Met zijn 80 jaar is hij de oudste president die de Verenigde Staten hebben gehad. Doet hij in 2024 weer een gooi, dan zou hij 82 zijn wanneer hij begint en 86 als hij met pensioen gaat.

Gisteren hield Biden zijn State of the Union. In zijn speech focuste Biden op de Amerikaanse economie en sprak hij verzoenende taal aan het adres van de Republikeinen. Biden hintte wel op een tweede termijn, maar sprak nog niet officieel uit dat hij volgend jaar opnieuw kandidaat is.