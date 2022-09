‘Biden is de staatsvijand’: Trump tijdens eerste toespraak sinds FBI-inval

Biden noemde zijn voorganger Trump en diens radicale aanhangers enkele dagen eerder in een tv-toespraak “een bedreiging voor dit land”. Tijdens die speech, die door verschillende Amerikaanse tv-zenders werd uitgezonden, zei Biden dat we “onszelf lange tijd hebben gerustgesteld met het idee dat de Amerikaanse democratie onfeilbaar is. Maar dat is niet het geval.”

“Bidens toespraak was niets dan haat en woede”, reageert Trump. Hij beschuldigde er Biden van zijn aanhangers als “bedreigingen voor de democratie” en “vijanden van de staat” te hebben omschreven. “Hij is zelf de staatsvijand, samen met de groep die hij controleert”, aldus Trump.

Huiszoeking

Daarmee ging de ex-president in de tegenaanval na de toespraak van Biden twee dagen eerder. Die omschreef Trump toen als vaandeldrager van "een extremisme dat de grondvesten van onze republiek bedreigt".

Trump ging ook andermaal in op de FBI-inval waarbij documenten uit zijn woonst in Palm Beach werden meegenomen.

De ex-president omschreef de inval als "het frappantste voorbeeld van de reële dreigingen die wegen op de vrijheid van de Amerikanen" en "een van de schokkerendste voorbeelden van machtsmisbruik uit de Amerikaanse geschiedenis". De FBI verdenkt Trump ervan geheime documenten mee naar huis te hebben genomen. In het totaal werden bij de inval ruim 11.000 overheidsdocumenten in beslag genomen.

“Het gevaar voor de democratie komt niet van rechts, maar van radicaal links”, aldus Trump tegen de juichende menigte.