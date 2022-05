Biden haalt uit naar ‘MAGA’-Republikeinen: ‘Extreemste politieke beweging in recente geschiedenis VS’

Volgens Biden is de Republikeinse partij in de greep van de ‘ultra-MAGA-agenda’. Aanleiding voor zijn aanval is het abortusdebat dat deze week in de VS is opgelaaid door een gelekt ontwerpadvies van het Hooggerechtshof om het landelijk recht op abortus af te schaffen. Het Hooggerechtshof kreeg onder de regering-Trump een Republikeinse meerderheid.

“Dit gaat om veel meer dan abortus”, zei Biden woensdag in een reactie. “Wat zijn de volgende dingen die worden aangevallen? Want deze MAGA-beweging is echt de extreemste politieke beweging in de recente Amerikaanse geschiedenis.” Stel, zo hield hij zijn gehoor voor, dat een staat straks besluit dat lgbtq+-kinderen niet samen met andere kinderen in een klaslokaal mogen zitten?

‘Midterm’-verkiezingen in november

Biden heeft vol de aanval op de Republikeinen ingezet. In november bepaalt de Amerikaanse kiezer met wat voor Congres hij te maken krijgt tijdens het tweede deel van zijn presidentschap. Als de Democraten de mini-meerderheid die ze daar nu hebben verliezen, kan hij nog minder waarmaken van zijn agenda. In de campagne voor die ‘midterm’-verkiezingen zet Biden het contrast met de Republikeinen scherp aan.

Zo sprak hij woensdag in het Witte Huis ook over hun ‘schandelijke’ plannen op economisch gebied. Daartoe haalde hij een voorstel aan van senator Rick Scott (Florida) om alle Amerikanen inkomstenbelasting te laten betalen. Nu hoeven velen dat niet omdat ze een te laag inkomen hebben. “Het is extreem, zoals de meeste MAGA-dingen dat zijn”, zei Biden. “Ondertussen glippen miljonairs en miljardairs er tussendoor.” Het voorstel van Scott is overigens binnen de Republikeinse partij niet overal enthousiast onthaald.