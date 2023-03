Biden en Von der Leyen bereiken doorbraak over subsidies groene technologie

De afspraken, die nog verder uitgewerkt moeten worden, moeten zorgen voor een oplossing in een slepend conflict over Amerikaanse subsidies voor groene technologie. De EU-landen vonden dat de eisen neerkwamen op Amerikaans protectionisme.

Biden wist namelijk vorig jaar de zogenaamde inflatiereductiewet ‘IRA’ door het Amerikaanse Congres te leiden, waarmee subsidies en belastingkortingen van 430 miljard dollar (ruim 403 miljard euro) gemoeid zijn. Een van de belangrijke doelen van die wet is het halveren van de koolstofuitstoot voor 2030. Zo wil het land de klimaatcrisis aanpakken en hernieuwbare energie promoten.

Maar in Europa is men bang dat door de aantrekkelijke regelingen van IRA, zelfs Europese bedrijven liever in de VS zouden investeren en daardoor geen geld zouden steken in de ontwikkeling van productiecapaciteit in de EU.

Elektrische auto's

Voor bijvoorbeeld accu’s voor elektrische auto's zijn veel metalen en mineralen nodig. Europa wil dat die ook hier gewonnen worden, maar als de VS die materialen uit eigen land voortrekt, zou dat slecht kunnen zijn voor de Europese industrie. De vraag is nog wel of het akkoord ook op steun van de Amerikaanse politiek kan rekenen.

Een lithium-mijn in de Amerikaanse staat Nevada. Lithium wordt onder andere gebruikt voor accu's van elektrische auto's. Beeld ThinkStock

EU-functionarissen zeggen dat de VS en Europa als bondgenoten bij elkaar moeten blijven en een gemeenschappelijk front moeten vormen tegen grotere bedreigingen vanuit China.

De Europese Commissie presenteerde vorige maand haar Groene Industrieplan als reactie op de Amerikaanse IRA-wet, met meer staatssteun om Europa te helpen concurreren als een productiehub voor cleantech-producten.