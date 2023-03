Biden dreigt met vergelding na elke aanval op Amerikanen: 19 doden bij aanvallen VS in Syrië

Biden deed zijn uitspraak in Canada, nadat bij Amerikaanse luchtaanvallen op twee uitvalsbases van pro-Iraanse strijdgroepen minstens negentien doden zouden zijn gevallen. Die aanvallen waren een vergelding geweest voor zeker twee aanvallen op Amerikanen in de regio.

De eerste aanval, donderdag, gold een Amerikaanse basis bij het stadje Hasaka. Daar doodde een drone een Amerikaan, en verwondde er zes. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA was de drone van Iraanse makelij. Bij een tweede aanslag, vrijdag, werd eveneens een Amerikaan gedood.

Bij Amerikaanse vergeldingsaanvallen op vrijdag vielen minstens negentien doden, volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Dat is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde mensenrechtenorganisatie. De Amerikaanse aanvallen werden volgens The New York Times onder meer uitgevoerd door twee F15’s.

Biden sprak zaterdag in Canada, waar hij op bezoek was bij premier Justin Trudeau. De president ontkende dat de VS uit waren op escalatie van een conflict met Iran, maar hij benadrukte dat Amerika “met kracht zal handelen om onze mensen te beschermen. Dat is precies wat gisteren is gebeurd.”

Bidens minister van Defensie, Lloyd Austin III, zei donderdag, kort na de eerste aanval, al iets soortgelijks: “Geen groepering zal onze troepen ongestraft aanvallen.”