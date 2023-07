Biden draagt admiraal voor als eerste vrouw in generale staf

Franchetti heeft onder meer journalistiek gestudeerd, maar stapte al snel over naar Defensie. Biden roemt haar voor haar 38 jaar ervaring, waarin ze onder meer het bevel voerde op vliegdekschepen en de tweede vrouw werd die ooit een viersterrenadmiraal werd bij de marine. “In haar hele loopbaan heeft admiraal Franchetti uitgebreide deskundigheid aan de dag gelegd op zowel het beleids- als het operationele toneel”, aldus de president.

In september vorig jaar werd Franchetti beëdigd op de een-na-hoogste post bij de marine. Toch was een andere admiraal, Samuel Paparo, aanvankelijk favoriet. Als de Senaat instemt met haar promotie, is ze de eerste vrouw in de invloedrijke achtkoppige ‘Joint Chiefs of Staff’.

In die generale staf zitten, naast de voorzitter en de ondervoorzitter, de commandanten van de Amerikaanse landmacht, luchtmacht, marine, mariniers, Nationale Garde en de ruimtestrijdkrachten. De Amerikaanse kustwacht is officieel ook een krijgsmachtonderdeel en wordt eveneens geleid door een vrouw. Toch is admiraal Linda Fagan geen lid van de generale staf omdat de kustwacht niet onder het ministerie van Defensie valt, maar onder Binnenlandse Veiligheid.