Bibberen voor de winter 2025-2026: regering wil Belgische kerncentrales ‘rekken’

De federale regeringstop vergadert woensdagavond over de energiebevoorrading. Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zullen een rapport van hoogspanningsnetbeheerder Elia en gasnetbeheerder Fluxys voorleggen. Hieruit blijkt dat België maar beter extra zekerheid inbouwt om bevoorradingsproblemen te voorkomen. Duitsland en vooral Frankrijk zullen de komende jaren wellicht minder stroom uitvoeren. De Franse kerncentrales kampen met grote onderhoudsproblemen.

Vooral vanaf de winter 2025-2026 wordt de situatie mogelijk lastig. Volgens zakenkrant De Tijd houdt netbeheerder Elia dan rekening met een capaciteitstekort van meer dan 1 gigawatt. Te veel om de onvermijdelijke komst van de vrieskou met een gerust hart af te wachten.

Premier De Croo en Van der Straeten, die maandag het dossier al hebben besproken, zien een aantal mogelijkheden om de energiebevoorrading van het land te verbeteren. Het voorkeursscenario lijkt een zogenaamde fuel extension voor een aantal kerncentrales.

De groenen kijken dan naar Doel 4 en Tihange 3. “Om de levensduur te rekken (na 2025) kunnen we de centrales laten draaien in de winter bij piekmomenten. In de zomer kunnen ze dan stilliggen voor de nodige werken”, reageert Jeremie Vaneeckhout, covoorzitter van Groen. De groenen bestempelen dat als scenario ‘2+10': twee jaar enkel draaien in de wintermaanden, gevolgd door een formele levensduurverlenging van tien jaar.

Engie

Er wordt woensdag nog geen beslissing verwacht. Sowieso zijn er voor een fuel extension gesprekken nodig met uitbater Engie en de nucleaire waakhond FANC. “Als we iets hebben geleerd de laatste maanden, dan is het dat je zo’n besluit niet zomaar kan doordrukken als regering”, vertelt een bron. “Zowel Engie als de nucleaire waakhond moeten akkoord gaan.” Een alternatief voor een fuel extension is de bouw van een extra gascentrale in Tessenderlo.

De onderhandelingen met Engie over de formele levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 lopen intussen voort. Ze duren al meer dan acht maanden. Tegen eind december zou er een definitief akkoord moeten zijn. Sinds de zomer is er een principeakkoord gesloten met Engie.

Binnen cd&v wordt tevreden gereageerd op het ‘voortschrijdende inzicht’ van de groenen. “Eindelijk beseffen ze dat we onze kerncentrales nodig hebben om niet afhankelijk te worden van Rusland of andere buitenlandse regimes zoals Qatar. Maar wat geldt voor de winter van 2025-2026, geldt natuurlijk ook voor de daaropvolgende jaren. Daarom blijven wij vragen dat Doel 4 en Tihange 3 niet voor tien jaar maar voor twintig jaar verlengd worden. En dat we nadenken over de bouw van nieuwe kerncentrales.” Ook Open Vld en MR vragen dit al langer.

“We moeten vijf kernreactoren openhouden. Dat is goed voor het klimaat, onze economie en onze bevoorradingszekerheid”, schrijft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dinsdag op Twitter.