Bezoek Biden aan Vietnam leidt tot ergernis in Peking: ‘Ik wil China economisch succesvol zien, maar wel volgens de regels’

Biden onderlijnde dat de VS geen koude oorlog wil starten met China door hun banden in de rest van Azië te versterken. “Het is niet de bedoeling om China in bedwang te houden. Het gaat om het hebben van een stabiele basis”, zei de president. “Ik wil China economisch succesvol zien, maar wel volgens de regels.”

Door sterke relaties uit te bouwen in verschillende Aziatische landen, probeert Washington om het zeggenschap van China op het continent te verminderen. Dat de VS op verschillende plekken in Azië betere banden ontwikkelt, leidt tot ergernis in Peking. Volgens China is het een bewijs van de “Koude Oorlog-mentaliteit” van de Amerikanen.

Nauwere banden tussen de VS en landen in Azië kunnen zorgen voor betere zakendeals en meer onafhankelijkheid van China. Volgens Biden zijn Amerikaanse bedrijven op zoek naar een alternatief voor de import uit Chinese fabrieken, en Vietnam is een aantrekkelijke markt: het heeft een jonge en hoogopgeleide bevolking, maar ook de ondernemersgeest leeft er enorm.

Dat maakt het voor Amerikaanse investeerders een interessant land om zaken te doen – voornamelijk voor zij die uit China willen. Verschillende bedrijven, waaronder Google, Apple en Microsoft, hebben de voorbije jaren al delen van hun productie naar Vietnam verhuisd. Nu China’s economie vertraagt en internationale bedrijven op zoek zijn naar alternatieven voor Chinese fabrieken, is het voor Vietnam – dat een goede band heeft met Peking – interessant om diepgaander samen te werken met de VS en internationale bedrijven.

Tijdens de G20-top vorige week in India sprak Biden met de Chinese premier Lia Qiang. “We spraken over stabiliteit. Er was totaal geen sprake van confrontatie”, zei hij daar nog over.