‘Beweeg 20 minuten per dag en leef 6 maanden langer’: vier op de tien Belgen bewegen te weinig

Waarom lanceren jullie deze campagne?

“Met ‘Please Move for a Healthy Heart’ willen we aantonen dat de gezondheid van ons hart duidelijk verbonden is aan onze lichaamsbeweging. Gedurende twee weken delen we elke dag tips en korte of langere sportieve uitdagingen. We willen mensen laagdrempelig ­aanzetten tot bewegen en tot het aanpassen van hun levensstijl. De ­kleine tips en oefeningen zijn makkelijk in je dagelijkse routine te integreren. Als je er even bij stilstaat is het best gemakkelijk om een aantal minuten aan je lichaam te denken.

“De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan om zeker 150 minuten per week aan beweging te doen. Dat gaat over een matige inspanning, zoals wandelen en de trap nemen. Uiteindelijk zijn dat maar 20 minuten per dag en toch zien we dat nog veel mensen niet aan die beweging komen.

“Een onderzoek van de universiteit van Cambridge heeft wel al aangetoond dat zelfs de helft van die aanbevolen tijd bewegen het risico op vroegtijdig overlijden met een tiende doet afnemen.

“De WHO maakt wel een ­onderscheid tussen sporten en ­bewegen. Als het over intensief sporten gaat, zoals joggen of fietsen, raadt de WHO zo’n 75 minuten per week aan.”

Wat zijn de gevolgen van te weinig bewegen?

“Die gevolgen zijn zowel mentaal als fysiek. Bij de liga zijn wij vooral met die fysieke gevolgen bezig. Minder bewegen heeft dat een ­negatieve invloed op je gewicht, je bloeddruk en je cholesterol.

“Het grote gevaar is dat je die gevolgen niet meteen voelt. Veel van die hart- en vaatziekten staan dan ook bekend als ‘stille moor­denaars’. Zodra de symptomen zichtbaar zijn, is het eigenlijk al te laat en dat kan catastrofaal eindigen. Het gebrek aan beweging verhoogt het risico op fatale hart- en vaatziektes met 24 procent en het risico op een beroerte met 16 procent.”

Er was wel een positieve ­evolutie tegenover 2017?

“Er is een daling van 10 procent van het aantal mensen dat te weinig beweegt. Op zich is dat goed, maar dat percentage is nog lang niet voldoende en daar mogen we niet stoppen.

“Het belang van preventie van hart- en vaatziekten is vandaag te zeer onderbelicht. Veel mensen­levens zouden kunnen worden ­gered als men gewoon iets meer zou bewegen. Iemand die zelden beweegt, kan met 20 minuten per dag diens levensverwachting met een half jaar doen toenemen. Verdubbel die 20 minuten en dat wordt meer dan een jaar.

“Een deel van de mensen is ­tijdens de coronaperiode meer gaan bewegen, maar door het thuisblijven en het telewerken hebben veel mensen ook slechte gewoontes aangenomen. Vergadering na vergadering achter de computer zonder van je stoel te komen...

“Dat 40 procent van de Belgen te weinig beweegt, is veel. We doen het wel iets beter dan het gemiddelde in Europa, daar beweegt de helft te weinig. Toch is er voor ons nog veel ruimte voor verbetering.”

Hoe kunnen personen met een zittend beroep meer bewegen?

“Stel jezelf een doel van een aantal stappen of actieve minuten per dag en houd je daaraan. Als je elk uur 5 minuutjes rechtstaat of rondwandelt lukt dat makkelijk. Neem bijvoorbeeld ook de trappen op het werk, telefoneer al wandelend en parkeer je auto een straat verder. Zelfs die paar stappen naar de koffiemachine gevolgd door een rechtstaand praatje met je collega zijn goed. Die kleine ­beetjes helpen heel erg om je doel te bereiken. Veel verschil in je routine is het niet, maar voor je lichaam is het een immense verbetering.”