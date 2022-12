Beurswaakhond SEC beschuldigt FTX-oprichter van oplichting na zijn arrestatie op de Bahama’s

De regering van de Bahama’s zegt in een mededeling te verwachten dat de Verenigde Staten om zijn uitlevering zullen vragen. De arrestatie van Bankman-Fried is de eerste concrete stap van de toezichthouders om individuele personen aansprakelijk te stellen voor de implosie van FTX vorige maand.

“De Bahama’s en de Verenigde Staten hebben een gedeeld belang bij het ter verantwoording roepen van alle personen die banden hebben met FTX en die mogelijk het vertrouwen van het publiek hebben geschonden en de wet hebben overtreden”, aldus minister-president Philip Davis van de Bahama’s.

Een woordvoerder van de Amerikaanse openbaar aanklager in New York bevestigde aan persbureau Reuters de aanhouding van Bankman-Fried, maar weigerde aan te geven welke verdenkingen er tegen hem zijn. Volgens hem zullen die waarschijnlijk dinsdag worden geopenbaard. The New York Times meldt op basis van een anonieme bron dat het zou gaan om fraude en witwassen.

Na zijn arrestatie deelde ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC mee dat de FTX-oprichter wordt beschuldigd van oplichting van investeerders. Volgens de klacht van de SEC heeft Bankman-Fried meer dan 1,8 miljard dollar opgehaald via een “georkestreerde regeling om investeerders te bedriegen”. Hij zou het geld gebruikt hebben voor risicovolle investeringen, het aankopen van landgoed en het doen van grote politieke donaties. De SEC spreekt van “jarenlange fraude” via een kaartenhuisconstructie.

Volgens de SEC heeft Bankman-Fried zijn handelsbedrijf Alameda voorzien van een onbeperkte kredietlijn, gefinancierd door de klanten van het FTX-platform.

Waar gaat dit weer over?

FTX en ruim honderd andere bedrijven in het imperium van Bankman-Fried vroegen begin november het faillissement aan. FTX kwam in de problemen toen bleek dat de cryptobeurs geld van klanten overbracht naar Alameda Research, een ander bedrijf van Bankman-Fried. Dat kapitaal werd dan gebruikt voor riskante beurshandel.

Het imperium rond FTX stortte als een kaartenhuisje in elkaar, waardoor Bankman-Fried zijn vermogen van 16 miljard dollar in rook zag opgaan. Klanten kunnen niet meer aan hun cryptomunten en andere beleggingen die bij FTX gestationeerd waren.

Een miljoen personen en organisaties zouden getroffen zijn door het faillissement.