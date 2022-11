Betwiste goudsmelterij in Antwerpen moet sluiten: minister Demir weigert vergunning

Al zeker een jaar voeren de hoofdzakelijk Joodse inwoners van de Antwerpse diamantwijk protest tegen een grote goudsmelterij in hun buurt. Value Trading verwerkt zowel oude juwelen als nieuw ontgonnen edelmetalen, maximaal 200 kilogram per dag. Het behoort volgens de milieuregelgeving tot ‘klasse 1: meest hinderlijk’, in het midden van een woonwijk.

Volgens de buurtbewoners komen daarbij schadelijke gassen vrij, die tot kankers en sterfgevallen hebben geleid. Dat directe verband is zeer moeilijk aan te tonen, maar ook specialisten van het UZ Leuven en lokale dokters hebben hun bezorgdheden geuit aan de verschillende overheden.

“Het spreekt voor zich dat het bedrijf niet op de juiste plaats gevestigd is”, zegt minister Demir. “Op een moment dat de bezorgdheden in de buurt zo groot zijn, kan ik enkel vaststellen dat het aanvraagdossier onvoldoende zekerheden biedt om mensen gerust te stellen.”

Duizenden bezwaarschriften

De deputatie van de provincie Antwerpen had begin dit jaar een vergunning voor drie jaar toegekend, die het bedrijf de tijd gaf om te verhuizen. Value Trading ging in beroep, want het wou niet verhuizen. En de buurtbewoners gingen in beroep, bezorgd over nog drie jaren van uitstoot. De buurt diende duizenden bezwaarschriften in.

Zo kwam het dossier bij Demir terecht. Uit haar beslissing blijkt dat de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie in oktober nog een voorwaardelijk gunstig advies afleverde, voor een termijn van zeven jaar. Eerder al bezorgde ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een gunstig advies onder voorwaarden. Demir gaat met haar beslissing dus in tegen de adviezen van haar administratie.

“Dat er geen inschatting is van de uitgestoten zware metalen in de lucht, kan er bij mij niet in”, zegt Demir. “Ik kan geen omgevingsvergunning verlenen in die omstandigheden.”

In het dossier zit nergens informatie over de impact van de uitstoot door Value Trading op de dichtbebouwde omgeving errond. Nochtans is geweten dat zware metalen kankerverwekkend kunnen zijn.

De weigering van een vergunning is een beslissing met onmiddellijke ingang, waardoor Value Trading meteen de activiteiten moet staken.

“Het is een verrassend scherpe uitspraak”, zegt Thomas Goorden. De burgeractivist sloot zich aan bij de bezorgde buurtbewoners. “We hopen dat het bedrijf haar activiteiten nu spoedig en ordentelijk verplaatst en we niet meer in een juridisch kluwen terechtkomen.”

Value Trading kan nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar dat werkt niet opschortend. Een alternatief is dat de goudsmelter een nieuw dossier indient bij de deputatie, met duidelijkere informatie over de uitgestoten zware metalen.

Het is nog wachten op een reactie van het bedrijf in kwestie.