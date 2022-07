Betogers bestormen kantoor van premier in Sri Lanka na vlucht president

Op beelden is te zien hoe betogers vanaf balkons zwaaien met vlaggen, feest vieren en door het complex lopen. Zij eisen het vertrek van de premier. De autoriteiten grepen niet in. Demonstranten zongen op het terrein terwijl soldaten toekeken.

Wickremesinghe was niet aanwezig in het gebouw tijdens de belegering. Ook zijn er berichten dat twee tv-stations uit de lucht zijn gehaald na een bestorming door betogers. Legerleider Shavendra Shiva riep op tot kalmte. De generaal zei dat het leger de grondwet zou respecteren en niet de macht zou overnemen. Wel droeg hij de politieke leiders op om uiterlijk vanavond aan te geven hoe de politieke crisis moet worden opgelost.

De bezetting van het kantoor van de premier komt nadat Wickremesinghe eerder de noodtoestand had uitgeroepen om een einde te maken aan de onrust in het land. Sri Lanka bevindt zich in de ernstigste politieke -en economische crisis in decennia omdat de economie volledig is ingestort. Wickremesinghe deed dat als waarnemend president, nadat president Gotabaya Rajapaksa woensdag in alle vroegte het land was ontvlucht naar de Malediven. Rajapaksa benoemde de premier tot interim-president.

Rajapaksa, zijn vrouw en twee lijfwachten vlogen met een vliegtuig van de Sri Lankaanse luchtmacht naar Malé, de hoofdstad van de Malediven. Naar verluidt is hij van plan om door te reizen naar een onbekende eindbestemming. Op zaterdag moest Rajapaksa ook al vluchten, toen betogers het presidentieel paleis in de hoofdstad Colombo bestormden.

Demonstranten nemen foto's in het kantoor van premier Ranil Wickremesinghe. Beeld AFP

Woede

Afgelopen weekeinde bevestigde de president dat hij woensdag zou aftreden. Volgens lokale media is het de bedoeling dat het parlement tegen het einde van de week een waarnemend president benoemt, waarna er een nieuwe premier, een interim-regering en uiteindelijk verkiezingen moeten komen. Wickremesinghe, die in mei werd benoemd, zei toen bereid te zijn op te stappen zodra er een nieuwe regering is.

Maar daar wilden de demonstranten niet op wachten. In reactie op het nieuws over de vlucht van de president, verzamelden honderden demonstranten zich woensdagochtend bij de ambtswoning van de premier om zijn vertrek te eisen. Met de afkondiging van de noodtoestand en de instelling van een avondklok, had Wickremesinghe de woede onder de demonstranten alleen maar aangewakkerd.

Beeld AFP

Aanhoudende protesten

De bevolking van Sri Lanka protesteert al geruime tijd wegens de zware economische crisis die gepaard gaat met voedsel-, brandstof en medicijntekorten. Afgelopen weekend kwamen de protesten tot een hoogtepunt. Honderdduizenden mensen namen de hoofdstad Colombo over en bezetten de paleizen van de macht onder het motto: weg met de politieke leiders. Demonstranten dwaalden door de burelen, maakten selfies in de pluchen stoelen, plonsten in het zwembad.

Na het bekend worden van de vlucht van president Gotabaya Rajapaksa trokken Sri Lankanen de straat op om onder meer bij zijn residentie in de hoofdstad Colombo feest te vieren. Beeld AP

Binnen enkele uren werd duidelijk dat Wickremesinghe wilde aftreden, evenals president ‘Gota’ Rajapaksa, om wiens vertrek de massa al maanden roept, vergezeld van de hashtag #GotaGoHome. Het nieuws van de vlucht van Rajapaksa zorgde woensdag er opnieuw voor dat duizenden bewoners de straat opgingen. In het centrum van Colombo riepen ze onder meer ‘Gota dief, Gota dief’.

Volgens overheidsbronnen zou Rajapaksa vanuit de Malediven naar een ander Aziatisch land willen reizen. De broers van de president, voormalig premier Mahinda Rajapaksa en voormalig minister van Financiën Basil Rajapaksa zouden nog wel in Sri Lanka zijn, aldus dezelfde bronnen.