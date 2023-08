▶ Bestuurder rijdt in op voetgangers aan station Namen, vervolgens wordt hij aangevallen met metalen staven

Bekijk hoe de bestuurder op voetgangers inrijdt, aangevallen wordt en weer wegrijdt

Bij de aanrijding van de voetgangers aan het Leopoldplein raakten twee of drie mensen gewond aan de benen, volgens nieuwssite Sudinfo. Op beelden is te zien hoe de wagen eerst stilstaat aan het plein en enkele mensen zich opwinden. De wagen rijdt dan een eindje verder en de bestuurder stapt uit. Als hij ziet dat enkele van de voetgangers met metalen staven en stukken hout op hem af komen gerend, springt hij weer in zijn wagen en scheurt hij ervandoor. Maar niet voor de mannen met de staven zijn auto toegetakeld hebben.

Even later duikt de beschadigde wagen opnieuw op aan het Leopoldplein. Vervolgens rijdt de Volkswagen een rondje aan het station, scheurt hij een hoek om, raakt hij twee geparkeerde wagens en komt hij tot stilstand tegen een berm. Daar wordt hij opnieuw aangevallen door mannen met staven en stukken hout.

Familieleden

Volgens RTL Info zou het gaan om enkele van de aangereden voetgangers en hun familieleden. De automobilist slaagt er echter in om over de berm heen te rijden en te ontkomen via het kruispunt van de rue Borgnet, de rue Rogier en de rue de Fer. Op de beelden is te zien dat de wagen zwaar gehavend is.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor het incident was. Het parket van Namen heeft in elk geval zowel de bestuurder als de mannen die hem met metalen staven en het hout te lijf gingen, van hun vrijheid beroofd.