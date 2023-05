Bestuurder gooit tienduizenden euro’s uit de wagen tijdens achtervolging in Antwerpen

De wagen zelf slaagde erin te ontkomen, al kwam een man zich in de loop van de nacht wel bij de politie aanbieden met de boodschap dat hij de bestuurder in kwestie was. Waarom hij dan gevlucht was en waarom hij het geld dat hij bij zich had weggooide, wordt nog verder onderzocht. De politie sluit overigens niet uit dat een deel van het weggegooide geld werd opgeraapt door passanten of omwonenden.

Tussen de achtervolging en het moment waarop de vermeende bestuurder zich kwam aangeven, dacht de politie het gevluchte voertuig nog opgemerkt te hebben. Het kwam opnieuw tot een achtervolging en die leidde via de A12 helemaal tot in Schaarbeek. Daar werd het voertuig met de hulp van andere politiezones klemgereden, maar al snel bleek het toch om een andere wagen te gaan. Waarom de bestuurder wegvluchtte, is niet duidelijk. De man had wel een rijverbod en net als zijn passagier heeft hij een gerechtelijk verleden.

De man die zich kwam aangeven als de oorspronkelijke bestuurder zal worden voorgeleid voor vermoedelijke witwaspraktijken. De twee inzittenden van de tweede wagen mochten na verhoor beschikken, maar de bestuurder zal zich wellicht nog moeten verantwoorden voor de politierechter. Het onderzoek naar beide feiten en of die volledig los van elkaar staan, loopt intussen verder.