Bestuurder die met bestelwagen inreed op terrassen in Brussel is gevat: dit weten we al

Het incident vond vanmiddag net voor 13.00 uur plaats in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van de Nieuwstraat. Daar reed de bestuurder van een witte bestelwagen aan hoge snelheid in op de terrassen van de snackbar City Pizza en de taverne Le Corbeau en ging hij er vervolgens vandoor.

Bij het incident raakten zes personen gewond. Geen van hen moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder had na de aanrijding de vlucht genomen. De politie stelde een perimeter in en zette onder meer een helikopter in om de bestuurder op te sporen.

De witte bestelwagen werd uiteindelijk teruggevonden in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node. Even later werd ook de bestuurder van de bestelwagen gevonden. Hij is opgepakt aan de Luchtbal in Antwerpen, zo is bevestigd aan HLN.

Waarom hij op de terrassen is ingereden, is nog niet geweten. De man zou geen onbekende zijn bij het gerecht, meldt VRT NWS.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) was meteen op de hoogte van het incident. “In nauw contact met onze veiligheidsdiensten”, schrijft ze op Twitter. “De situatie wordt op de voet opgevolgd. Dank aan de hulpdiensten voor hun inzet.”

Het OCAD (het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) heeft op basis van een eerste evaluatie het dreigingsniveau voor een extremistische en/of terreurdreiging opgetrokken van 2 naar 3 (ernstig) voor drukke plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de rest van het land blijft niveau 2 gelden.

Het zou gaan om een voorlopige maatregel die uit voorzorg is genomen. De politie zou met andere woorden niet uitgaan van een terreurdaad.

‘Razend tempo’

“Wij zaten gewoon op het terras te genieten. De terrasjes zaten redelijk goed vol. Plots kwam een witte bestelwagen in een razend tempo aangereden, slingerend van links naar rechts. We zijn tegen de muur moeten springen. In de andere straat heeft de bestuurder nog een terras geraakt en daarna is de bestelwagen in volle vaart weggereden”, vertelt een getuige op Radio 1.

“Ik hoorde een luide knal en zag hoe de bestelwagen inreed op het terras. Mensen waren in paniek, schreeuwden en lagen op de grond”, vertelt getuige Nabil, werknemer van een Nike-winkel in de buurt.

De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) sprak kort na het incident met de zes lichtgewonden. De slachtoffers werden samen met enkele getuigen naar het politiebureau gebracht voor verhoor. De gewonden waren toeristen en enkele medewerkers van de Stad Brussel die aan het lunchen waren. “Ze zijn in shock, maar stellen het goed”, aldus Close.