Bestuurder die inreed op Brussels terras aangehouden voor poging tot doodslag

▶ Kijk hier hoe de bestuurder met hoge snelheid inreed op het terras:

De 28-jarige M.G. uit Sint-Joost-ten-Node reed vrijdagmiddag met hoge snelheid met zijn bestelwagen in op het terras van Le Corbeau in de Sint-Michielsstraat in het centrum van Brussel. Daarbij raakten drie mensen lichtgewond. Ze werden met een ziekenwagen overgebracht naar het Brusselse Sint-Janziekenhuis.

Intussen werd een klopjacht gehouden naar de dader. De bestelwagen werd een halfuur na de feiten aangetroffen in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node, maar van de dader was geen spoor. Uiteindelijk kon hij rond 16 uur opgepakt worden in de wijk Luchtbal in Antwerpen.

’s Avonds werd een huiszoeking uitgevoerd in zijn flat in de Saksen-Coburgstraat in Sint-Joost-ten-Node, waar hij samen met zijn ouders en zus woont. “De dader zelf werd vrijdagavond nog verhoord en ter beschikking gesteld van het Brusselse parket”, klonk het zaterdag bij het parket, dat een onderzoeksrechter vorderde voor poging tot doodslag.

Meer informatie wil het parket momenteel niet kwijt. Ook over het motief van de man wordt niet gecommuniceerd, al wordt de piste van een terroristische aanslag wel verlaten. Volgens getuigen was de bestuurder gefrustreerd door het nieuwe Brusselse circulatieplan.

De man die inreed op een terras in Brussel is opgepakt in Antwerpen. De politie heeft inmiddels ook een huiszoeking gedaan. (Opgelet, beelden van de dader dateren van 7 jaar geleden) Beeld VTM Nieuws, rv