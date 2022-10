▶ ‘Bespaar me uw emotionele oproep’: Gwendolyn Rutten haalt uit naar minister Demir over verkrachtingszaak KU Leuven

Bekijk de discussie tussen Rutten en Demir

Demir dreigde zondag om een subsidie van 1,4 miljoen euro voor de viering van de zeshonderdste verjaardag van de KU Leuven te schrappen. Rutten wilde weten op welke basis die beslissing was genomen. Ze verwees daarbij naar “de rechtszekerheid, naar het vertrouwen van de Vlaamse overheid.”

“Ik denk dat het belangrijk is dat we goed omgaan met belastinggeld, want het gaat over veel geld”, reageerde Demir in eerste instantie, maar dat was onvoldoende voor Rutten. “Wat Vlaanderen niet verdient is een minister die als een Romeinse keizer zegt: ‘Het ene moment vind ik dat het kan en het volgende moment vind ik dat het niet kan.’”, zei Rutten, met de vraag of het dossier nog op de tafel komt bij de voltallige Vlaamse regering.

‘Een zogenaamd ‘Zuhalleke’’

Dat wilde ook parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang) weten: “Minister Demir, ik heb hier goed geluisterd. U hebt alweer een zogenaamd ‘Zuhalleke’ gedaan, vernemen wij. Geniet u wel steun van de rest van de regering? Wordt u nog wel gesteund door uw coalitiepartners Open Vld en CD&V?”

Dat slikte Demir niet. “We zitten met een probleem in onze samenleving en als een ‘Zuhalleke’ doen, betekent dat je niet de schouders ophaalt en cynisch besluit dat het niet jouw probleem is wanneer je flagrant onrecht ziet, dan ben ik trots dat het zo heet”, repliceerde de N-VA-minister.

De voormalige Open Vld-voorzitster verwees daarna naar de extra gesloten zitting van de Commissie Onderwijs op woensdagvoormiddag. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) “heeft in de commissie gezegd dat als de universiteit in 2018 een ‘Zuhalleke’ had gedaan — een ‘cri du cœur’, uit het hart had gesproken wat wij allemaal voelen, als moeder, als mens, als vader, als broer — als de universiteit dat had gedaan, dat dan de dader vrijuit gegaan was, omdat er geen bewijs was geweest”, zei Rutten.

Ze wees Demir daarna op haar taak als Vlaams minister van Justitie. “Bespaar mij uw emotionele oproep. U bent minister en die moet de rechtstaat naleven. Als u vindt dat u dat niet moet doen, dan moet u geen minister zijn. Dan bent u burger en doet u wat u wil.”

Dossier binnenkort besproken door Vlaamse regering

Volgens Demir komt het subsidiedossier in de loop van de komende weken opnieuw op de agenda van de ministerraad. Ze heeft naar eigen zeggen enkel bedenktijd gevraagd, zoals dat volgens haar in het verleden ook gebeurde bij dossiers van muziekfestival Pukkelpop en chemiebedrijf 3M. “Het zal nu een kwestie van een aantal weken zijn”, aldus Demir.

Maar Rutten van coalitiepartner Open Vld vindt die dossiers onvergelijkbaar. “U handelde als minister van Toerisme”, zei ze. “Dit grenst aan vergunningen die van de ene op de andere dag worden ingetrokken.”