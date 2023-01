Beruchte oom van omgekomen meisje zegt geen gewelddadige wraak te zullen nemen voor aanslag

Othman E.B. is een dertiger uit Borgerhout die ondertussen al bijna tien jaar in Dubai woont. Het parket van Antwerpen zoekt hem voor cocaïnesmokkel, maar E.B. ontkent met de onderwereld iets te maken te hebben. Hij werd zelf ook nooit veroordeeld in België voor drugshandel. Zijn broer Younes wel.

“De getroffen familie is bekend, er zijn al eerder incidenten geweest”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij vreest dat er in zijn stad meer drugsgerelateerde aanslagen zullen komen de komende maanden na die van gisteren. Maar E.B. schreef aan Gazet van Antwerpen te zullen meewerken met politie en justitie: “we zullen reageren, maar niet zoals de burgemeester van Antwerpen denkt.”

Het Antwerpse parket wil voorlopig niet bevestigen of het schietincident kadert in het drugsmilieu. Wel worden de feiten momenteel gekwalificeerd als moord en is een onderzoeksrechter gevorderd.