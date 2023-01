Beruchte oom Othman E.B. van omgekomen meisje (11) wil samenwerken met politie, ook moeder van slachtoffer reageert

Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen sprak na het incident de vrees uit dat de aanslag tot meer geweld kan leiden. “We zullen reageren, maar niet zoals de burgemeester van Antwerpen denkt”, zegt Othman E.B. in Gazet van Antwerpen vanuit Dubai, waar de dertiger al bijna tien jaar verblijft. “Wij zullen samen met de politie en het gerecht zoeken naar de daders.”

Wraak is volgens de man die door de Belgische justitie wordt gezocht voor cocaïnesmokkel niet aan de orde. Hij ontkent overigens betrokkenheid bij drugshandel en onderwereldpraktijken. “Ik durf met een grote mond te roepen dat ik nog nooit te maken heb gehad met enig geweld.”

De 11-jarige dochter van zijn zus Naziha kwam om het leven toen hun woning in Antwerpen onder vuur werd genomen. De daders schoten op een garagepoort, maar daarachter woonden mensen. Aanvankelijk ging de politie ervan uit dat het kind omkwam doordat een combimagnetron werd geraakt en ontplofte. Haar twee zusjes van 13 en 18 jaar raakten gewond. De 58-jarige vader van het gezin liep lichte verwondingen op. Othman zegt niet te weten waarom het huis van zijn zus werd beschoten.

‘Ons gezin heeft niets met drugs te maken’

“Dat mijn familie opnieuw door het slijk wordt gehaald, maakt me woedend”, zegt Naziha aan Het Nieuwsblad. “Mijn broer treft geen enkele schuld. Boos op hem? Natuurlijk niet. Hij is nooit veroordeeld, weet u. Hij wordt afgeschilderd als een van de rijkste mannen in Dubai. Wel, dat Bart De Wever dan maar eens een kopje koffie komt drinken bij ons. Hij is bij deze uitgenodigd. Dan zal hij zien dat wij maar simpele mensen zijn. Ons gezin heeft niets te maken met drugs en heeft met niemand problemen.”

“Als de dader hier nu voor mij zou staan, ik zou hem vergeven, omdat ik weet dat hij zichzelf nooit zal kunnen vergeven”, zegt Naziha nog. “Ik ben helemaal niet uit op wraak. Wat levert dat op?”

Othmans broer Younes is eerder wel voor drugshandel veroordeeld. Die werd jaren geleden ontvoerd door Franse criminelen, naar verluidt in opdracht van een Nederlandse drugsbaas. Othman E.B. bezorgde de politie destijds informatie die leidde tot de arrestatie van de ontvoerders.

‘Dit mag niet onbestraft blijven’

De Belgische minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, sprak op Twitter van vreselijk nieuws. “Een onschuldig kind is gestorven. Verschillende andere kinderen zwaargewond. Dieper dan dit kan de drugsmaffia niet vallen. Politie en parket doen er alles aan om de verantwoordelijken te vinden en te bestraffen.”

Ook Antwerps procureur des Konings Franky De Keyzer, die het Antwerpse parket leidt, heeft intussen voor het eerst gereageerd op de aanslag. “We gaan niet toestaan dat dit het nieuwe normaal wordt”, zegt hij. “Dit mag en kan niet onbestraft blijven.”

De Keyzer stelt dat het parket “al meermaals op allerlei fora” ervoor had gewaarschuwd dat er op een dag dodelijke slachtoffers zouden vallen bij aanslagen binnen het drugsmilieu. Die vrees werd nu dus waarheid. De procureur verzekert dat het parket, de onderzoeksrechter, de federale gerechtelijke politie en de Antwerpse lokale politie er alles aan doen om de daders op te sporen en te vervolgen.

Opsporingsbericht

Intussen heeft de politie en parket een opsporingsbericht verspreid over de dodelijke aanslag. Ze vragen aan getuigen, iedereen die verdachte handelingen zag, of personen die over camerabeelden uit de omgeving beschikken, om zich te melden.

“In het kader van dit onderzoek is de politie op zoek naar camerabeelden van de ruime buurt rond de Nieuwdreef in Merksem en dit tussen 18 en 19 uur”, stellen politie en parket. “Ook wordt er gevraagd aan iedereen die getuige was van deze feiten of van verdachte handelingen in de buurt, om dit te melden bij de politie. Discretie wordt verzekerd.”

Contact opnemen met de speurders kan op het gratis nummer 0800 30 300 of per mail naar opsporingen@police.belgium.eu. Het opsporingsbericht valt ook na te lezen op www.politie.be.