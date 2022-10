Beroemde presentatrice en vermoedelijke peetdochter van Poetin ontvlucht Rusland

Sobtsjaks vlucht laat zien dat ook mensen uit Poetins omgeving zich minder veilig voelen in Rusland. Honderdduizenden Russen zijn sinds Poetins invasie van Oekraïne gevlucht wegens angst voor mobilisatie of vervolging op politieke gronden, maar mensen met (familie)banden met Poetin leken veilig.

De banden tussen Sobtsjak en Poetin stammen uit de jaren ’90. Sobtsjaks vader, Anatoli, was van 1991 tot 1996 burgemeester van Sint-Petersburg en mentor van Poetin, destijds loco-burgemeester. De gezinnen Sobtsjak en Poetin kwamen vaak bij elkaar over de vloer en gingen samen op vakantie. Poetin was aanwezig bij de doop van Ksenia Sobtsjak en heeft haar tijdens zijn presidentschap verscheidene keren ontmoet. De laatst bekende een-op-een ontmoeting was in 2018, vlak voordat Sobtsjak zich kandidaat stelde voor het presidentschap.

Sobtsjak (40) vertrok dinsdag op stel en sprong nadat de Russische politie haar manager had gearresteerd en een van haar huizen in Moskou had doorzocht. Volgens Russische staatsmedia was de politie naar haar onderweg met een arrestatiebevel wegens beschuldigingen van verduistering. Ze stellen dat Sobtsjak de politie om de tuin leidde door een vliegticket naar Istanbul te kopen, maar ondertussen via Belarus naar Litouwen te vluchten. Litouwen bevestigde donderdag Sobtsjak grensoversteek.

Sobtsjak in het Kremlin met Vladimir Poetin, volgens hardnekkige geruchten haar peetvader, tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2018, toen zij oppositiekandidat was. Beeld Yuri Kadobnov / AP

Op Telegram zegt Sobtsjak dat ze in Rusland wordt vervolgd wegens een documentairereeks over marteling in Russische gevangenissen. Sobtsjak uit al langer kritiek op het Kremlin. Tijdens haar presidentscampagne in 2018 sprak ze over schendingen van homorechten, corruptie en propaganda op de staatstelevisie.

‘Neptegenstander’

Maar Russische oppositiepolitici vertrouwen haar niet. Aleksej Navalny, die door het Kremlin werd uitgesloten van deelname aan presidentsverkiezingen, noemde Sobtsjak een neptegenstander van Poetin – het Kremlin laat altijd wat kansloze kandidaten meedoen om de schijn te wekken van een eerlijke stembusgang. Kort na de presidentsrace (Sobtsjak kreeg volgens de officiële uitslag 1,7 procent van de stemmen) ging Sobtsjak aan de slag bij de staatstelevisie, die ze tijdens haar campagne een propagandamachine had genoemd.

In Litouwen is met wantrouwen op haar komst gereageerd. Uit steun voor Oekraïne laten Litouwen, Estland, Letland en Polen sinds september geen Russen met een Schengen-visum meer binnen. Een van de redenen voor het inreisverbod is angst voor Russische spionnen. Honderden Russen zijn teruggestuurd.

Sobtsjak is toch binnengelaten omdat ze met haar tweede, Israëlische paspoort de grens overstak, zei Darius Jauniskis, het hoofd van de Litouwse inlichtendienst, donderdag. Hij zei geen bewijs te hebben dat Sobtsjak een veiligheidsrisico vormt voor Litouwen. Sobtsjak vroeg in april, kort na de Russische invasie van Oekraïne, een Israëlisch paspoort aan – een teken dat ze zich toen al zorgen maakte.