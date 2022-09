Berichten over Hitler en ontkenning van de Holocaust: openbare radicale groepen alomtegenwoordig op Telegram

“Er bestaat voor de Holocaust geen enkel bewijs, het is puur gebaseerd op de getuigenissen van Joden en die staan doorheen de geschiedenis gekend als leugenaars”, schrijft VRT NWS op basis van eigen onderzoek.

De groep waarin het bericht werd gepost, over het “zogezegde onvertelde verhaal achter de Tweede Wereldoorlog”, telt bijna 4.000 leden. Een andere groep met fascistische berichten heeft er 3.000. Uit het onderzoek blijkt dat er zo nog tientallen zijn, ook met veel meer leden.

Berichten over Jodenhaat, dwepen met Hitler en de nazi’s, en het ontkennen van de Holocaust blijken in de honderdduizenden te lopen. Het is niet altijd duidelijk wie er achter de groepen zit.

Ook het radicale festival Frontnacht en de annulatie ervan lokten veel reacties uit. Beeld -

De Verenigde Naties analyseerden eerder 4.000 berichten over de Holocaust op vijf grote platformen: Facebook, Instagram, Telegram, TikTok en Twitter. Bijna de helft van de berichten, foto’s of video’s over de Holocaust op Telegram blijkt de Holocaust te ontkennen of de feiten te verdraaien.