Benoeming Truiens burgemeester Heeren die voorstak tijdens vaccinatie op lijst van eretekens: Kamer stelt uitreiking uit

De Kamer heeft beslist om de uitreiking van de 31 eretekens uit te stellen, zo meldt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. Tijdens de uitreiking zouden de parlementsleden, gewezen volksvertegenwoordigers en (ex-)ministers geridderd worden. De meesten worden ridder in de Leopoldsorde.

Gewezen Kamerlid, ex-minister Emir Kir en professor-emeritus en ex-volksvertegenwoordiger Francis Delpérée zouden bevorderd worden tot het Grootkruis in de Orde van Leopold II, maar ze willen niets te maken hebben met de beruchte vorst en weigeren bijgevolg het ereteken. De Orde dateert van 1900 toen Leopold II aan het hoofd stond van Congo-Vrijstaat.

Daarnaast komt ook veel commentaar op de benoeming van Veerle Heeren tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Heeren werd als burgemeester van Sint-Truiden geschorst, omdat ze voorstak bij de coronavaccinatie. De eretitels worden automatisch toegekend aan parlementsleden na zoveel jaren dienst. De lijst werd al in 2019 opgesteld, dus nog vóór het vaccinatieschandaal.

Ook over de datum waarop de uitreiking zou plaatsvinden heerst verontwaardiging. De plechtigheid stond gepland op 30 juni, de Onafhankelijkheidsdag van Congo. De conferentie van de voorzitters beslist bijgevolg om de plechtigheid uit te stellen. Wanneer deze plaatsvindt, is nog niet bekend.

Het debat over de toekomst van de eretekens wordt tegelijkertijd “ongetwijfeld” gevoerd in de bijzondere Kamercommissie die zich over het Belgische koloniale verleden buigt, en waar De Vriendt voorzitter van is, zegt hij. Groen is er in elk geval voorstander was om de eretekens helemaal af te schaffen.