Bennett opnieuw aan het feest in Vuelta, Merlier schiet in sprint uit klikpedaal

De laatste rit op Nederlandse bodem was op papier weer op maat van de sprinters. Mét Gerben Thijssen. De snelle man van Intermarché-Wanty-Gobert liep geen breuken of scheurtjes op in de enkel na zijn val van gisteren en kon na een goede nacht starten.

Voor het spektakel losbarstte, bracht het peloton tijdens de neutrale zone nog een bezoekje aan de Grote Kerk van Breda. Met de fiets in de hand herdachten ze op die manier de vele coronaslachtoffers.

Op de vroege vlucht was het niet lang wachten. Met Jan Bakelants en Thomas De Gendt roerden zich twee Belgen. Ook José Herrada, Julius van den Berg, Ander Okamika, Pau Miquel en Mikel Iturria zaten mee in de ontspanning. Het zevental kreeg snel een vrijgeleide, maar zag haar maximale voorsprong beperkt tot circa drie minuten.

Beeld ANP

Op het enige knikje van de dag - de Rijzendeweg - kwam de Gendt na een pittig sprintje als eerste boven. Omdat Van den Berg het overbleven punt opraapte, blijft de Nederlander in de bollentrui. Vervolgens maakte Richard Carapaz in het peloton een slippertje aan lage snelheid - zonder erg.

Op elf kilometer van de finish werden de laatste vroege vluchters ingerekend. Een massasprint in Breda was dan ook onvermijdelijk. Tim Merlier zat uitstekend gepositioneerd, maar schoot prompt uit z'n klikpedaal. Serieuze domper voor de Belgische kampioen, waarna Sam Bennett naar zijn tweede zege op rij sprintte. Mads Pedersen werd andermaal tweede, Daniel McLay finishte als derde. Edoardo Affini nam daarnaast de rode leiderstrui over van ploegmaat Mike Teunissen.