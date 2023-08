Belofterenner Alec Segaert moet opnieuw met zilver vrede nemen op wereldkampioenschap tijdrijden

De Australiër Hamish McKenzie werd op vijftig seconden derde. Jonathan Vervenne eindigde net buiten de top tien: elfde op 1:42.

Segaert ging razendsnel van start en was aan het eerste tussenpunt, na 12,6 km, de snelste met een voorsprong van tien seconden op Milesi. Tien kilometer verderop bleven daar maar vier seconden van over. En op minder dan vijf kilometer van de aankomst, bij het derde tussenpunt, had hij drie seconden achterstand op de prof van Team DSM. Het pleit leek beslecht. Het slotklimmetje naar Stirling Castle, over kasseien en met passages boven tien procent, deed de achterstand van Segaert aan de aankomst nog groeien tot 11.27. De grote favoriet bleef zo achter met zilver.

De West-Vlaming stond voor het derde jaar op rij op het podium van het WK tijdrijden. In 2021 werd hij in Brugge derde bij de junioren, vorig jaar in het Australische Wollongong tweede bij de beloften. Eind juni maakte hij indruk met tweede plaatsen op de BK’s in het tijdrijden en op de weg, telkens bij de elite.

Het blijft voor België zo wachten op een nieuwe wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Dominique Cornu was in 2006 de laatste Belgische winnaar bij de U23.