Belgische vrouw aangehouden in Hongarije: Syrië-ganger was vrij onder voorwaarden

Vorige week heeft de Hongaarse overheid een Belgische vrouw van 29 jaar opgepakt aan het busstation Népliget in Boedapest. Dat is via Flixbus bereikbaar vanuit Brussel. Het Laatste Nieuws pikte het nieuws op uit de Hongaarse pers en het werd bevestigd door het federale parket.

De Morgen kon achterhalen dat het gaat om Yousra B.S., een Marokkaans-Belgische vrouw uit Ukkel die eerder veroordeeld werd voor terrorisme. In de zomer van 2015 reisde ze naar Syrië. Daar zou ze zich bij IS hebben aangesloten, maar gevangen zijn genomen op verdenking van spionage. Ze vluchtte en keerde terug naar België.

Ze trouwde in ons land met Sandokan D. uit Anderlecht. In 2017 werd B.S. opnieuw opgepakt omdat het gerecht vermoedde dat ze opnieuw wilde vertrekken. Ook haar 14-jarige zus Firdaous zou in die periode geradicaliseerd zijn en daarna vertrokken naar Syrië.

Rode Duivels

Datzelfde jaar nog keerde Firdaous zwanger terug uit Syrië. In België kwam ze terecht in een jeugdinstelling. Een jaar later kwam Yousra B.S. opnieuw in de aandacht. Op zondag 15 juli 2018 maakte Brussel zich op voor een feestelijk onthaal van de Rode Duivels op de Grote Markt na hun succesvolle wereldkampioenschap.

Op het Telegram-profiel Abu&Umm Abdallah verscheen een afbeelding van Belgische voetbalfans met de begeleidende tekst: “Neem ze gevangen, val ze aan en lok ze in een hinderlaag. Grote Markt, 1000 Brussel.”

Sandokan D. hanteerde de alias Abu Abdallah en de veiligheidsdiensten konden achterhalen dat het Telegram-profiel een telefoonnummer gebruikte dat gelinkt was aan de simkaart in de smartphone van een broer van Yousra B.S. Het toestel was ook verbonden met het wifinetwerk van het huis van haar moeder in Ukkel.

Toch werden B.S. en D. hiervoor eind 2020 vrijgesproken, omdat onvoldoende kon worden bewezen dat zij achter dat Telegram-profiel zaten. Ze werd wel veroordeeld voor de deelname aan activiteiten van een terroristische organisatie. Yousra B.S. kreeg 55 maanden gevangenisstraf, maar kwam vrij onder voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat ze niet naar Turkije mocht reizen.

Europees aanhoudingsbevel

België hield Yousra B.S. blijkbaar in de gaten, want Hongarije pakte haar op vanwege van een Europees aanhoudingsbevel. Daarin staat dat ze een maximumstraf van tien jaar cel riskeert voor “deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering of het verlaten van het grondgebied van het land om een terroristisch misdrijf te plegen of te ondersteunen”.

De Belgische veiligheidsdiensten zijn ervan overtuigd dat ze onderweg was naar een andere man in Turkije. Het gaat om de Franse bekeerling Clément G., die daar vastzit maar binnenkort vrijkomt. Het Hongaarse gerecht is van plan om Yousra B.S. over te leveren aan ons land. Een persbericht van de rechtbank in Boedapest meldt dat ze daar zelf mee instemt.

“Hoewel deze persoon een problematisch palmares heeft, toont dit dat het systeem goed heeft gewerkt”, zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) woensdag in de Kamer. “Ze staat in de gedeelde gegevensbank en wordt opgevolgd door de lokale taskforce. Ze heeft de Schengenzone proberen te verlaten en zo is opgemerkt dat ze stond geseind.”