Belgische voetbalbond annuleert officieel fandorp in Vilvoorde wegens tegenvallende ticketverkoop

Het officiële fandorp was gepland in het Asiat Park in Vilvoorde, maar een week voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK voetbal in Qatar beslist de KBVB nu om de stekker uit The Desert te trekken. “Omdat het voor de meeste fans niet mogelijk was om naar Qatar te gaan, wilden we het WK naar de fans brengen”, aldus Manu Leroy, directeur Marketing en Communicatie van de KBVB. “We hebben echter veel minder tickets verkocht dan verhoopt en moeten vaststellen dat er op dit moment in vergelijking met andere jaren minder animo is voor evenementen met grote schermen.”

De KBVB zal alle fans die tickets hebben gekocht, terugbetalen. Ze zullen hierover binnenkort meer informatie krijgen.

In het persbericht stelt de voetbalbond ook nog dat eigen reporters de Rode Duivels achter de schermen zullen volgen op het WK. Er komen dagelijkse reportages in de app van de voetbalbond. “Onze drie eigen reporters zullen vanuit Qatar de dagelijkse activiteiten van onze Rode Duivels verslaan: aan de ontbijttafel, op de massagetafel, vanop de training? De fans krijgen zo een inkijk in het leven van onze Duivels op het WK”, aldus nog Leroy.