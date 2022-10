Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe kwam bij ongeval om het leven, zegt Peruaanse politie

De lichamelijke resten van Natacha de Crombrugghe werden op 21 september ontdekt op de oever van de Rio Colca door vissers. DNA-onderzoek bracht aan het licht dat het wel degelijk om de Belgische ging. De jonge vrouw was al sinds 24 januari vermist, toen ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde alleen vertrokken zou zijn voor een tocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van Peru.

Volgens de nationale politie van Peru zou de toeriste bij een ongeluk zijn omgekomen. De breuken die aanwezig waren op haar beenderen, zouden veroorzaakt zijn door de kracht van de rivier waarin ze terecht kwam. Die was nog aangezwollen door de regen. De Belgische zou zo'n drie kilometer meegesleurd zijn, tot haar resten vast kwamen te zitten tussen twee rotsen.

Vissers

Het was daar dat vissers die aan het werk waren op de rivier ze ontdekten. Ze brachten de autoriteiten op de hoogte, die meteen een onderzoek startten. Haar ouders hebben de drie vissers intussen ook een beloning van 15.000 dollar (15.490 euro) gegeven, die ze uitgeloofd hadden aan wie met informatie zou komen over waar hun dochter was. Dat schrijven El Popular en El Comercio.

Natacha de Crombrugghe. Beeld RV

Intussen is het stoffelijk overschot van de jonge vrouw vrijgegeven. Dat zal aan haar ouders bezorgd worden, volgens La República nog. Zij zouden plannen hebben om de resten ter plaatse te laten cremeren en ze dan mee te nemen naar België.