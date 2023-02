Belgische toeriste (30) sterft na sprong in Argentijns meer

Vrijdagmiddag was de 30-jarige vrouw “aan de oever van het meer aan het spelen met een hond, waarbij ze een bal in het water gooide zodat hij ernaar zou zoeken. Op een gegeven moment dreef de bal echter weg en sprong ze in het meer om die bal op te halen”, aldus een lokale bron die door Télam wordt aangehaald.

Eenmaal in het water, lukte het de vrouw niet terug te zwemmen naar de oever, waarna ze om hulp begon te roepen. Daarop sprongen de (Hongaarse) partner van de vrouw en andere aanwezigen in het meer om haar te redden, aldus ooggetuigen.

Na enkele minuten wisten ze de Belgische uit het water te halen. Op het strand werd nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, met hulp van de vrijwillige brandweer en medisch personeel van het lokale ziekenhuis. Dat mocht echter niet baten.

Volgens de Argentijnse nieuwssite ‘Infobae’ werd na het vaststellen van het overlijden van de vrouw, diens partner naar het lokale ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen.

Het meer heeft namelijk een maximale diepte van 438 meter, en de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van het water is 7 tot 8 graden. Het is momenteel zomer in Argentinië, wat betekent dat de watertemperatuur rond de 12 graden schommelt. In de winter kan deze dalen tot 4 graden.

Het levenloze lichaam van de vrouw lag zaterdag nog in het mortuarium voor forensisch onderzoek om de doodsoorzaken vast te stellen.

Bariloche

Het tragische voorval vond plaats bij schiereiland San Pedro, gelegen aan het Nahuel Huapi-meer nabij San Carlos de Bariloche, een stad van ongeveer 200.000 inwoners. Het is de belangrijkste wintersportplaats van Argentinië, op ongeveer 1.500 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Buenos Aires. Bariloche, gelegen in het merengebied van Patagonië, is het hele jaar door een geliefde bestemming voor zowel binnen- als buitenlandse toeristen.