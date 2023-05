Belgische getuigen gehoord op Amerikaans proces tegen Nizar Trabelsi

De Amerikaanse aanklager Matthew Graves vindt het belangrijk om verschillende Belgische getuigen te horen. Er stonden er tien op zijn lijst maar uiteindelijk zijn er slechts vijf opgeroepen. Het gaat om mensen die betrokken waren bij het onderzoek dat leidde tot de veroordeling van Trabelsi in 2004.

Twee van die Belgische getuigen zijn op vraag van de aanklager al naar de VS gereisd. Het gaat om een officier van de federale gerechtelijke politie, die op 18 april is gehoord, en voormalig onderzoeksrechter Christian De Valkeneer, die op 24 april is gehoord. Ze namen deel aan het vooronderzoek, waarbij de rechter, de advocaten en de beklaagden afspraken maken over de procedure.

Le Soir merkt op dat het Brusselse hof van beroep in zijn laatste arrest van 12 september 2022 de Belgische getuigen heeft opgelegd om niet met de Amerikaanse justitie samen te werken omdat deelname aan het proces in de VS zou bijdragen tot de schending van de rechten van Trabelsi.