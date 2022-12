Belgische elektriciteitsprijs op laagste niveau sinds mei

Voor stroom die woensdag geleverd wordt, bedraagt de gemiddelde prijs dinsdag 51,05 euro per megawattuur. Het gaat om de laagste stand sinds 27 mei, toen het om 39,61 euro ging. Komende nacht is de stroomprijs zelfs even negatief. Grote afnemers, zoals energie-intensieve bedrijven, krijgen tussen 3 en 4 uur 88 cent en tussen 4 en 5 uur 8 cent per megawattuur die ze verbruiken.

Onder meer voldoende windenergie en het feit dat veel bedrijven tijdens de kerstvakantie gesloten zijn, dragen bij tot de lage prijzen. Daarnaast blijven de temperaturen in België ook de komende dagen nog relatief zacht voor de tijd van het jaar.

Eind augustus bereikte de stroomprijs voor levering de volgende dag nog een ongeziene piek van gemiddeld 700,41 euro per megawattuur. Dat was het gevolg van de recordprijzen voor aardgas - door de Russische invasie van Oekraïne - in combinatie met onder meer het uitliggen van verscheidene Franse kerncentrales, een gebrek aan windenergie en de hitte.

Nadat de prijzen de voorbije maanden weer wat waren gezakt, was er midden deze maand een nieuwe opflakkering. De vrieskou, een gebrek aan wind en de aanhoudende problemen met de Franse kerncentrales stuwden de Belgische stroomprijs tot een nieuwe piek van gemiddeld 467,15 euro per megawattuur op 13 december.