Belgische delegatie bereidt zich voor op klimaattop met belofte 138 miljoen vrij te maken

Van 6 tot 18 november blaast de wereld verzamelen in het Egyptische Sharm El-Sheikh. Doel is onder meer de ambitie om de opwarming tot 1,5 graad te beperken nieuw leven in te blazen. “Een belangrijke vraag is hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle landen voldoende ambitieuze plannen op tafel leggen”, zegt Belgisch hoofdonderhandelaar Peter Wittoeck. “Veel landen schieten nog tekort”. Met het huidige beleid stevenen we tegen 2100 af op een opwarming met 2 tot 3,6 graden Celsius.

De Europese Raad legde begin deze week een aantal standpunten vast waarmee de Unie naar Egypte trekt. “Op korte termijn zullen we op basis daarvan de Belgische positie bepalen”, aldus federaal klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo).

De EU roept onder meer op om de klimaatfinanciering op te drijven. Op de klimaattop in Kopenhagen in 2009 beloofden rijke landen om tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar ter beschikking te stellen waarmee ontwikkelingslanden kunnen investeren in uitstootreductie en adaptatie, maar de rijke landen kwamen hun belofte niet na. In 2020 ging er maar 83 miljard dollar in de pot.

De Belgische delegatie trekt naar de klimaattop met de belofte dat ons land tegen 2024 138 miljoen euro per jaar in het klimaatzakje zal doen. “Dat is veel te weinig”, vindt Rebecca Thissen (CNCD-11.11.11). “Wij vragen dat dat bedrag op te trekken tot 500 miljoen, dat is pas een billijke bijdrage.”

Vervuilers moeten betalen

Ook compensatie voor schade die te wijten is aan de gevolgen van klimaatverandering, onder de noemer ‘verlies en schade’, zal in Egypte hoog op de agenda staan. De onderhandelingen zullen niet alleen gaan over hoeveel geld industrielanden daarvoor moeten vrijmaken, maar ook via welke kanalen dat geld naar getroffen landen moet stromen.

“We hebben hier nog geen duidelijk standpunt over. De houding van de Belgische delegatie is altijd al geweest dat we moeten luisteren naar legitieme eisen van de armste en kwetsbaarste landen en gemeenschappen”, zegt Wittoeck.

Of dat tot concrete afspraken en bijkomende engagementen zal leiden, is maar de vraag. Tot dusver maakten enkel Schotland, Denemarken en Wallonië expliciet budget vrij voor schadecompensatie.

Thissen vindt het belangrijk dat ook België met een belofte komt. “Dat landen nu getroffen worden door rampen, komt doordat we het zover ­hebben laten komen. De onder­handelingen over schadecompensatie zijn een geloofwaardigheidstest.”