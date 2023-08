Belgische bergbeklimmer (22) overleden na val in Zwitserland

De hulpdiensten van het Zwitserse kanton Schwyz waren op zondag 12 augustus opgeroepen omdat een lichaam was aangetroffen op de Ortstock, een berg met twee toppen van iets meer dan 2.700 meter. “Een bergbeklimmer was een dag eerder de weg kwijtgeraakt en viel naar beneden”, vertelt een politiewoordvoerder aan Het Laatste Nieuws. “Hoever het slachtoffer naar beneden viel is onduidelijk, maar hij overleed aan zijn verwondingen.”

Door een onweer was het moeilijk om het lichaam te evacueren, maar zondagavond slaagden de hulpdiensten erin het slachtoffer over te brengen naar Kaltbach. Het duurde wel nog tot vrijdag 18 augustus voor het slachtoffer geïdentificeerd werd als een 22-jarige Belg. “De man was niet in de buurt geregistreerd als toerist”, zegt een politiewoordvoerder. “Hij was hier op doortocht.”

Volgens de Zwitserse krant Bote gebeurde eerder deze zomer ook al een dodelijk ongeval op dezelfde berg. Toen raakte een 56-jarige vrouw de weg kwijt, waarna ze zo’n 450 meter naar beneden viel.