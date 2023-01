Belgische archeologen onderzoeken Egyptische graftombe met krokodillenmummies

Bekijk: archeologen ontdekken krokodillenmummies

Het was een team van Spaanse archeologen dat de bijzondere ontdekking deed in het zuiden van Egypte, alvorens de Belgische archeologen aan het onderzoek begonnen. “Het is een van de mooiste vondsten die ik al onder ogen kreeg”, zegt archeozoöloge Bea De Cupere van het KBIN.

De archeologen van de Universiteit van Jaén legden in 2019 de graftombe met krokodillenmummies bloot in Qubbat al-Haw, een site bij de stad Aswan. De kleine tombe bevatte vijf skeletten en vijf schedels van grote krokodillen. Ze ligt naast zes andere graven met belangrijke personen uit de regio die dateren van het pre-ptolemeïsche tijdperk (meer dan 300 jaar voor Christus).

De krokodillen zijn wellicht gebruikt tijdens rituelen voor de Egyptische god Sobek, de god van het water en van de vruchtbaarheid, vaak afgebeeld met een krokodillenkop, zo laat het KBIN weten.

“Er zijn in Egypte meer dan twintig begraafplaatsen met krokodillenmummies bekend, maar het is bijzonder om tien goed bewaarde krokodillenmummies bij elkaar te vinden in een graf dat nog niet is verstoord”, zegt De Cupere. “Bij de meeste mummies die eind negentiende en begin twintigste eeuw door musea zijn verzameld, vaak jonge dieren, weten we niet precies waar ze vandaan komen.”