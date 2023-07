Belgisch paspoort ‘machtiger’ dan vorig jaar, Japans paspoort na vijf jaar niet meer machtigste in de wereld

Het Japanse paspoort is dus niet langer het machtigste in de wereld. Het wordt op de lijst niet alleen door het paspoort van Singapore voorbijgestoken, waarmee je maar liefst 192 van de 227 wereldwijde bestemmingen binnenkomt zonder visum. Japan moet nu ook onderdoen voor Duitsland, Italië en Spanje, die een gedeelde tweede plaats innemen. In die drie landen kunnen reizigers zonder visum kiezen tussen 190 bestemmingen. Japanners moeten het doen met 189 opties, net als Finland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Zuid-Korea en Zweden.

Ook ons paspoort doet het niet slecht in de lijst. Vorig jaar moesten we het nog doen met een zevende plaats, maar vanaf nu deelt België de vijfde plaats met Malta, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Tsjechië, Zwitserland. Belgen kunnen zonder visum reizen naar 187 bestemmingen.

Onder aan de lijst bengelen drie landen waarvan inwoners zonder visum maar toegang krijgen tot dertig of minder bestemmingen. Syrië (30 bestemmingen) en Irak (29 bestemmingen) doen het nog net iets beter dan Afghanistan met maar 27 bestemmingen.

De Henley Passport Index is gebaseerd op gegevens van de International Air Transport Association (IATA) en rangschikt 199 paspoorten wereldwijd. De index wordt samengesteld door adviesbureau voor staatsburgerschap en verblijf Henley & Partners en het hele jaar door in real time bijgewerkt, wanneer wijzigingen in het visumbeleid van kracht worden.