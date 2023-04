Belgisch kampioene powerlifting Laura Delava overleden op 18-jarige leeftijd

De tiener uit Hoei was nog maar sinds vorige zomer actief in het gewichtheffen. Op het BK in september in Lebbeke kroonde ze zich met vier nationale records meteen tot nationaal kampioene in haar categorie.

Een vriendin van Delava deelde het overlijden met een bijzonder emotionele boodschap mee op Instagram. “Haar naasten zullen haar humor, haar vastberadenheid, haar wilskracht en haar sterke karakter altijd onthouden. Ik weet dat Laura jullie allemaal prachtige herinneringen wilde bezorgen. Ze had de kans om mijn leven op vele manieren te veranderen en ik ben haar daar heel dankbaar voor. Ik denk dat ze nu een beetje kan rusten. We houden allemaal van je, mijn Laura.”