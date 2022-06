Belgisch gasverbruik is met 18,5 procent gedaald, maar ‘situatie blijft uiterst ernstig’

Van der Straeten baseert zich op cijfers van Fluxys, de beheerder van het Belgische gasnetwerk. Die leren dat het verbruik van gezinnen en kmo’s de afgelopen zes maanden 18 procent lager ligt dan vorig jaar. Voor de energiesector gaat het om een daling van 26 procent. En voor de industrie om 11 procent. Uiteraard spelen de hoge gasprijzen door de oorlog in Oekraïne een rol, maar ook het weer is een factor. Begin 2021 was er een winterprik. De winter van 2022 was erg zacht.

Minister Van der Straeten waarschuwt dat “de pijnlijke realiteit” is dat energieprijzen hoog blijven en mogelijk nog gaan stijgen als Rusland de gaskraan straks helemaal dicht zou draaien. “De situatie is en blijft uiterst ernstig. We bereiden ons op alle fronten voor en laten niets aan het toeval over”, zegt Van der Straeten. “Nu zijn er geen aanwijzingen voor een bevoorradingsprobleem maar de situatie wordt elke dag geëvalueerd. Slim omgaan met energie is belangrijker dan ooit.”

De federale regering lanceerde in april via radiospots de campagne ikhebimpact.be. Eenvoudige tips die een groot verschil moeten maken in het energieverbruik van gezinnen en bedrijven, zodat we de winter van 2022-2023 heelhuids doorkomen. Op langere termijn lijkt isoleren een cruciale uitdaging. Van der Straeten onderstreept: “Iedereen in dit land moet bezig zijn om burgers aan te raden om maximaal huizen te isoleren, zonnepanelen te leggen en energiebesparende maatregelen te nemen. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regeringen.”

Gezinnen en kmo’s zijn goed voor meer dan de helft van het gasverbruik in België, de industrie en de energiesector elk voor ongeveer een kwart. België importeert vandaag nog nauwelijks Russisch gas, maar blijft wel kwetsbaar voor de prijsschommelingen op de Europese gasmarkt.