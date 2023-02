België werkt mee aan nieuwe VN-resolutie over de doodstraf

Sinds 2006 heeft ons land van de afschaffing van de doodstraf een van de belangrijkste strijdpunten gemaakt op het vlak van internationale mensenrechten. In 2019 zette België het thema hoog op de agenda bij het indienen van zijn kandidatuur voor een zitje in de Mensenrechtenraad van 2023 tot en met 2025. In datzelfde jaar was ons land gastheer voor het zevende Wereldcongres tegen de Doodstraf en vorig jaar reisde minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) naar Berlijn voor het achtste congres.

De VN keurden al verschillende resoluties over de doodstraf goed. In 2021 nam de Raad een tekst aan die landen die nog steeds de doodstraf toepassen oproept om onder meer de ­regels van een eerlijk proces te respecteren, een laatste bezoek van de familie toe te staan en het lichaam nadien terug te ­geven aan de nabestaanden.

Dinsdag boog de HRC zich opnieuw over het thema op initiatief van acht landen: België, Frankrijk, Zwitserland, Benin, Mongolië, Costa Rica, Moldavië en Mexico.

“Het internationale recht is duidelijk: de doodstraf kan ­enkel worden toegepast bij de zwaarste misdrijven, namelijk opzettelijke moorden. Daarom roepen we alle landen die nog steeds de doodstraf toepassen op om de lijst van misdrijven waarvoor de doodstraf wordt opgelegd te beperken”, zei ­Lahbib namens de acht landen.

“Gesterkt door de wereldwijde tendens om de doodstraf af te schaffen zijn we categorisch tegen de doodstraf in welke ­omstandigheden ook, ongeacht het gepleegde misdrijf.”