België schort ontwikkelingshulp aan Niger niet op, militaire samenwerking wordt wel stopgezet

België blijft ontwikkelingshulp bieden aan Niger. Dat heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) zondag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Wij steunen de lokale bevolking op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Onze projecten gaan over onderwijs voor meisjes, over duurzame landbouw, over gezondheidszorg...”, aldus Gennez. Dit in tegenstelling tot onder meer Frankrijk en de EU die het Nigerese regime rechtstreeks ondersteunden. Het gaat in het totaal om een budget van 65 miljoen euro dat vanaf 2022 geïnvesteerd wordt in veeteelt, volksgezondheid, onderwijs en klimaat.

Ons land werkte voorts ook militair samen met Niger. Zo leidden Belgische soldaten een deel van de lokale strijdkrachten op om hen bij te staan in de strijd tegen jihadisten. Die samenwerking wordt wél opgeschort, beklemtoonde Gennez.

Woensdag vond in Niger een staatsgreep plaats, waarbij de democratische verkozen president Mohamed Bazoum van de macht werd verdreven. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider. Na Mali en Burkina Faso is Niger reeds het derde Sahel-land dat sinds 2020 een staatsgreep doormaakt.