België onthoudt zich bij stemming nieuwe sancties tegen Rusland: ‘Als mensen hun job verliezen, dan wordt het moeilijk’

Terwijl de Europese leiders neerstreken in de Tsjechische hoofdstad, werd donderdagochtend in Brussel een achtste pakket sancties tegen Rusland aangenomen. Met onder meer beperkingen op de handel in Russisch staal wil Europa het Kremlin sanctioneren voor de verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne.

België koos voor een onthouding. “De vraag is hoe we de solidariteit van Europese landen en onze bevolking om Oekraïne te blijven steunen kunnen behouden. Het helpt uiteraard dat Oekraïne militaire successen boekt. Maar wanneer de economische kostprijs zo hoog wordt en mensen hun job verliezen, dan gaat het moeilijk worden”, legt De Croo uit. Blokkeren deed België niet. “We willen de Europese solidariteit niet breken”, beklemtoonde de premier.

Staalfabrieken

Maandag had PS-Kamerlid André Flahaut nog gewaarschuwd voor het risico op fabriekssluitingen. “Als we dit achtste sanctiepakket goedkeuren, is het duidelijk dat in België twee fabrieken van (het Russische staalbedrijf, red.) NLMK in Clabecq en La Louvière rechtstreeks zullen worden getroffen”, zei hij. In het uiteindelijke sanctiepakket zijn wel overgangsperiodes tot twee jaar voorzien voor de fasering van het importverbod op bepaalde staalproducten.

De Croo, die in Praag samen met zijn Nederlandse en Luxemburgse collega’s een gesprek had met de Oekraïense premier Denys Shmyhal, waarschuwde eerder al dat bijkomende sancties tegen Moskou steeds meer een “asymmetrische impact” dreigen te hebben. “De sancties hebben tot nu toe zeer goed gewerkt, maar hoe verder we gaan, hoe meer we praten over sancties die onze eigen economie meer pijn doen dan de Russische”, stelde de regeringsleider vast.

De import van Russische diamanten maakt geen deel uit van het nieuwe pakket. Als dat nodig zou zijn, zou België zich daar niet tegen verzetten, zo beklemtoonde De Croo, maar de sector en de Europese Commissie hebben onder elkaar al besproken hoe de import kan verminderd worden. Intussen is de export van Rusland naar Antwerpen volgens de premier al aanzienlijk geslonken.