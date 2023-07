België lanceert campagne in Nigeria tegen mensenhandel en illegale migratie

Met de campagne, die zondag op de Werelddag tegen Mensenhandel gelanceerd wordt, wil De Moor de Nigeriaanse bevolking bewust maken van de gevaren van mensenhandel, uitbuiting en risico’s van illegale migratie.

Het doel is om mensen te ontraden naar Europa te reizen. Nigerianen maken nauwelijks kans op asiel in België, zegt De Moor. “Via een preventiecampagne willen we tegengaan dat mensen de gevaarlijke overtocht maken. Elke persoon die we kunnen overtuigen is een slachtoffer minder.” In België waren er vorig jaar 352 asielaanvragen van Nigerianen, bijna dubbel zoveel als de 181 in 2019. Maar liefst 96 procent van deze aanvragen is afgewezen; deze mensen moeten terugkeren.

De Dienst Vreemdelingenzaken werkt voor de campagne samen met de lokale organisatie Pathfinders for Justice. Naast de risico’s van irreguliere migratie wil het initiatief Nigerianen ook wijzen op de economische mogelijkheden die bestaan in het land zelf. Slachtoffers van mensenhandel en personen die zijn teruggestuurd worden ingezet om deze boodschap over te brengen.

“Brussel is een belangrijke draaischijf voor Nigeriaanse bendes”, zegt Anton Van Dyck. Hij is directeur van de hulporganisatie Payoke, die zich inzet voor slachtoffers van uitbuiting, onder wie Nigeriaanse vrouwen. “Nigerianen wordt een veel mooier verhaal verteld dan wat de realiteit aanbiedt, zoals dat ze na aankomst in Europa niet meer teruggestuurd kunnen worden.” Het is volgens hem dan ook belangrijk dat België en Nigeria nog nauwer samenwerken, zodat mensensmokkelaars minder gemakkelijk mensen kunnen werven.