België krijgt vierde grote telecomspeler: bedrijf wil ‘zeer betaalbare prijzen’

Het Roemeense telecombedrijf DIGI wordt een nieuwe mobiele operator op de Belgische markt, naast Telenet, Orange en Proximus. DIGI Communications heeft hiervoor een samenwerking opgezet met het West-Vlaamse Citymesh, een dochterbedrijf van IT-onderneming Cegeka. Citymesh zal zich op de zakelijke markt concentreren, DIGI op de consumentenmarkt. Beide operatoren zullen een eigen marktstrategie hebben.

De komst van DIGI zal voor meer concurrentie zorgen op de consumentenmarkt. De Roemeense speler kondigt alvast “zeer betaalbare prijzen” aan. DIGI is ook actief in Roemenië, Spanje, Italië en Portugal, en heeft ruim 18,7 miljoen klanten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 1,5 miljard euro en stelt ruim 19.000 mensen tewerk.

‘Beste 4G/5G-netwerk in het land’

Om het meeste te halen uit het extra spectrum dat Citymesh en DIGI hebben verworven, moeten er in de volgende jaren volgens hen enkele duizenden telecomsites gerealiseerd worden. Een performante dekking van stadscentra maar ook spoor- en snelweginfrastructuur moeten een speerpunt in het verhaal worden. “De gezamenlijk bouw van het nieuwe netwerk zal zorgen voor een energie- en kostenefficiënte uitrol, wat uiteindelijk de maatschappij en eindklant ten goede komt”, klinkt het.

“Ons doel is om het beste, meest performante 4G/5G-netwerk in het land te bouwen. Doordat we vertrekken van een wit blad hebben we de mogelijkheid om vanaf de start gebruik te maken van de technologische vooruitgang van 5G en kunnen we de uitrol optimaal plannen”, zegt Mitch De Geest, CEO van Citymesh.

Citymesh is een Belgisch bedrijf gevestigd in Oostkamp. Het bedrijf werd opgericht door drie Blankenbergenaars - onder wie de CEO Mitch De Geest - die hun project ooit in hun tuinhuis begonnen. Citymesh levert nu zakelijke, mobiele netwerken, onder meer voor de luchthaven in Zaventem, en gaat dat ook in de toekomst dus ook blijven doen terwijl DIGI zich helemaal toespitst op de Belgische consumentenmarkt.

Digitale inhaalbeweging

Volgens minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) zijn de nieuwe spelers in het telecomlandschap een goede zaak voor de consument. “Meer concurrentie kan de sleutel zijn naar lagere telecomtarieven. De prijzen in België om te surfen op het internet, telefoneren en tv-kijken zijn nu bij de hoogste van Europa”, klinkt het in een persbericht.

Daarnaast bracht de veiling de federale overheid zowat 1,2 miljard euro op, een stuk meer dan de verwachte 800 miljoen. “De extra inkomsten kunnen we gebruiken om een digitale inhaalbeweging te maken”, aldus De Sutter. “België bungelt in Europa nu nog achteraan als het gaat over 5G. We gebruiken een deel van de inkomsten om deze achterstand met de buurlanden in te halen door 5G-toepassingen te subsidiëren. Op die manier versnellen we de uitrol en stimuleren we technologische innovatie in België.”

De Sutter is verder tevreden dat er in ons land eindelijk zicht is op supersnel internet. “Dit dossier lag jaren stil en vertraagde door onenigheid over de verdeling van de opbrengsten tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Door de komst van de vierde speler kan ik nu echt spreken van een doorbraak”, klinkt het. Ze benadrukt verder dat de uitrol van 5G allicht binnen enkele maanden start.