België kreeg geld voor relance, maar een op de vijf projecten heeft vertraging

7,5 miljard euro. Dat is wat de federale overheid ter beschikking heeft om de Belgische economie na de coronapandemie weer op peil te krijgen. 1,6 miljard daarvan komt van de federale regering zelf, 4,5 miljard euro van Europa. Oorspronkelijk kreeg België 5,9 miljard euro van de Europese Commissie, maar na een herevaluatie bleek dat de Belgische economie uit zichzelf beter herstart dan verwacht. Het budgettekort dat ontstaat, zal door de overheid zelf bijgelegd worden.

Maar het overgrote deel van het herstelplan blijft gefinancierd door de Europese Commissie. Zij betaalt die som niet in één keer, maar in verschillende schijven. In de zomer van 2021 ontving België al een eerste schijf van enkele honderden miljoenen euro, eind dit jaar volgt een tweede van 850 miljoen euro. Om het recht op die betalingen te behouden moeten de lidstaten van de Commissie aan alle projecten tussentijdse deadlines (‘mijlpalen’) koppelen en daar elk semester over rapporteren. Afgelopen vrijdag diende staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) zo’n rapport in.

Waterstof en CO2

Daaruit blijkt dat 22 procent van de 170 mijlpalen vertraging opliep. Bij een deel gaat het om uitstel met enkele dagen of weken, maar bij een paar van de grotere projecten is de vertraging “problematischer”, aldus Dermine. Het gaat dan bijvoorbeeld over de uitbouw van het transportnetwerk voor waterstof en CO2, waar de bevoegdheidsverdeling tot problemen leidt. Waterstof valt als energiebron onder de federale bevoegdheidsportefeuille, terwijl CO2 door zijn gebruik in de industrie een bevoegdheid van de deelstaten is.

Ook de installatie van een elektrolyseapparaat, dat waterstof produceert door middel van windenergie, in ArcelorMittal Gent loopt vertraging op. De federale overheid wacht daarvoor nog op de nodige fondsen van de EU. De ontwikkeling van een offshore zonnepanelenplatform op de Noordzee, een project van 12,5 miljoen euro, is uitgesteld wegens leveringsproblemen.

Dermine wijt de vertragingen grotendeels aan factoren die buiten de controle van de federale overheid vallen. Hij benadrukt dat 35 procent van de mijlpalen wel op tijd bereikt zijn en dat 43 procent goed op weg is om de deadline te halen. “Op dit moment hebben we nog geen slecht rapport gekregen van de Europese Commissie”, zegt de minister, “maar we moeten wel alle doelstellingen blijven halen.” De minister lanceerde dinsdag ook de website www.nextgenbelgium.be, waarop alle 140 projecten te vinden zijn.