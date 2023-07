België heeft laagste inflatie van hele eurozone

Het leven in de eurozone was deze maand 5,3 procent duurder dan vorig jaar, berekende Europees statistiekbureau Eurostat. Met 1,6 procent kent België de laagste inflatie van alle eurolanden. Het gaat hier wel om de Europese berekeningsmethode, die verschilt van de onze. Volgens de Belgische definitie is de inflatie deze maand nog 4,14 procent.

De lagere levensduurte is vooral te danken aan de prijzen voor gas en olie. Die liggen heel wat lager dan de recordprijzen vorige zomer. Omdat meer mensen in ons land een variabel contract hebben dan in andere Europese landen, laten die prijsschommelingen zich sneller voelen.

Volgens de Nationale Bank zal onze inflatie (volgens de Europese definitie) in de herfst negatief zijn. De ECB streeft naar een inflatie van zo’n 2 procent en bracht de rente al naar een recordhoogte om de stijgende prijzen terug te dringen.