België gaf al training aan duizend Oekraïense soldaten

Na de Russische invasie van Oekraïne besloot de Europese Unie om Oekraïense militairen te trainen. Eind vorig jaar ging de EU van start met de European Union Military Assistance Mission Ukraine. Het doel van die missie is onder meer om Oekraïense militairen te leren omgaan met de westerse wapens die ze van Europese landen krijgen.

Ook België verbindt zich ertoe om Oekraïense militairen op te leiden. Er zijn tussen de vijftig en honderd Belgische militairen mee bezig, zo meldt het kabinet van Ludivine Dedonder. In ons land hebben Oekraïense militairen onder meer lessen gekregen over hoe ze onderwaterdrones moeten hanteren om zeemijnen onschadelijk te maken. Ze volgden in België ook al opleidingen over het ‘klassieke’ ontmijnen.

Belgische instructeurs zijn bovendien in Polen en Duitsland aan de slag met gevechtstrainingen voor Oekraïense militairen. De instructeurs geven daar onder meer trainingen aan scherpschutters en leren Oekraïense artilleristen hoe ze vuursteun moeten geven.

De Europese Raad maakte in april bekend dat er al 16.000 Oekraïense soldaten door Europese militairen zijn opgeleid. Tegen het einde van dit jaar wil de EU in totaal 30.000 Oekraïense militairen klaargestoomd hebben. De kostprijs voor het programma werd vorig jaar op 106,7 miljoen euro geraamd.

Ons land zal in NAVO-verband ook meehelpen om Oekraïense piloten met F-16’s te leren vliegen. Die opleidingen voor dat jachtvliegtuig zullen in augustus beginnen. Ook de Belgische luchtmacht gebruikt F-16’s, maar België zal geen toestellen aan Oekraïne leveren.